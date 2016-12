Mauro inaugura Parque das Águas e avalia que fez muito diante da crise

Gilberto Leite Localizado na Avenida Hermínia Torquato da Silva, próximo à Assembleia, Parque das Águas abriga área de lazer de 270 mil m² e oferece pista de corrida e caminhada, ciclovia, academias ao ar livre, parquinhos infantis, estacionamento para 600 carros, restaurantes - que ainda não estão abertos- e atrações aquáticas

Nessa sexta (30), em seu penúltimo dia no comando da administração de Cuiabá, o prefeito Mauro Mendes (PSB) inaugurou oficialmente o Parque das Águas, localizado no Centro Político Administrativo. O ainda comandante do Executivo municipal disse que o espaço será um legado para os cuiabanos e, ainda, avaliou que sua gestão fez muito diante da crise econômica que vive o país já há alguns anos.

Localizado na Avenida Hermínia Torquato da Silva, o local abriga uma área de lazer de 270 mil m² e oferece para o público da Capital uma pista de corrida e caminhada, ciclovia, academias ao ar livre, parquinhos infantis, estacionamento para 600 carros, restaurantes - que ainda não estão em funcionamento - e atrações aquáticas.

O parque, que inicialmente seria inaugurado em 22 de dezembro, teve problemas na liberação de equipamentos que compõem o Show das Águas, que acabaram ficando retidos no Porto de Santos por causa de uma greve dos auditores da Receita Federal.

Mauro minimizou a não conclusão dessa atração, que deverá ser o grande diferencial do espaço, e afirmou que na verdade essa questão só deverá engrandecer a obra que já é respeitável. “O Parque não se resume aos equipamentos. Ele poderia existir e quase que existiu sem esses equipamentos, que foi um plus, uma atração extraordinária que nós conseguimos comprar diretamente da China e que vai ser o grande glamour do parque”, afirmou.

O ainda prefeito disse que tem certeza que as obras serão tocadas por Emanuel Pinheiro (PMDB) da melhor maneira possível e que o espaço todo deverá estar pronto em mais 30 dias. “Eu tenho certeza que o prefeito Emanuel Pinheiro, com a sensibilidade e com a experiência política que tem, que já compreendeu que essas obras são importantes para o lazer público. Ele vai dar toda a atenção necessária [para o parque]. Estou absolutamente tranquilo que o local será mantido e será um dos locais mais visitados pelas famílias cuiabanas”, argumentou.

Mauro ainda deverá realizar em seu último dia como prefeito, nesse sábado (31), a entrega de alguns títulos de regularização fundiária. Ele avaliou seu período de 4 anos no comando da Capital do Estado de maneira positiva e disse que deverá voltar às suas obrigações profissionais e pessoais. “Fizemos muito diante da realidade que hoje vive o país e, principalmente, nessa dificuldade que vive a grande maioria dos estados e prefeituras. Cuiabá pagou os salários em dia, pagou a RGA [Revisão Geral Anual], pagou seus fornecedores. Os números falam por si, se eu paguei tudo em dia. Em Cuiabá, não sentimos o efeito dessa crise pelo menos na escala e na proporção que a grande maioria dos estados estão sentido”, afirmou.

Infraestrutura

Foram investidos cerca de R$ 14 milhões em todo o complexo. Entre as atrações que devem funcionar até o fevereiro estarão o Splash Zone e o Túnel da Água. O primeiro é um equipamento que lança jatos de água que alcançam até 10 metros de altura. O segundo é um espaço em que os visitantes poderão passar por um verdadeiro túnel formado pelas águas que mudam de cor conforme a luz.

A partir de segunda feira, o parque estará aberto das 10h às 22h. A entrada será gratuita e, de acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, a abertura do local representa ganho em qualidade de vida para os cuiabanos. “A região é bem iluminada, fechada, tem segurança, enfim, é privilegiada. Até o clima aqui é diferente”, argumentou.

O secretário explicou que o Show das Águas não está em pleno funcionamento por causa de uma questão técnica. O equipamento leva alguns dias para ser testado e a população deverá esperar pelo menos mais um mês para poder prestigiar o espetáculo. “Só estão ligados 4 canhões, mas são mais de 200 bicos que estão sendo montados e até o final de janeiro, início de fevereiro eles já vão estão funcionando com dois shows diários, um às 20h e outro às 21h30”, explicou Stopa.

Quando inaugurado, a promessa é que a atração tenha jatos de água que alcancem até 70 metros de altura. A água terá sincronia com algumas músicas e ainda será iluminada por algumas fontes coloridas. De acordo com a prefeitura, o equipamento, que custou R$ 3 milhões, tem aproximadamente 20 ritmos musicais diferentes.

Além do Show das Águas, os restaurantes do local também ainda não estão em funcionamento porque os prestadores de serviço deverão assinar um contrato com a prefeitura. Os ambientes, segundo Stopa, irão girar a economia local. “Só os dois restaurantes vão oferecer de forma direta mais de 150 empregos. Eles funcionarão de dia e de noite. São mais 16 lanchonetes, com pizarrias, locais que vendem e açaí e mais. Ou seja, estamos falando de mais de 200 empregos diretos que todo o espaço oferecerá para Cuiabá e região”, finalizou.

Cerca de 200 trabalhadores atuaram no local nos últimos, incluindo alguns profissionais chineses. Algumas peças instaladas no Parque das Águas também vieram diretamente do país asiático.

Público

A servidora pública Maraisa Costa Barros estava com os filhos e com o cachorro passeando no Parque das Águas e disse que o que mais lhe impressionou foi a área verde. “Cuiabá estava precisando de um local desse, geralmente a gente só tem opção de passeio em shopping. Eu trabalho aqui perto e pretendo utilizar para fazer caminhada, já que no horário que saio do trabalho o trânsito é muito intenso”, afirmou.

O policial militar Anderson Batista argumentou que acha que o parque poderia ter sido entregue um pouco mais para frente, quando todas as obras tivessem prontas. Apesar disso, ele revelou que mora na Capital há mais de 30 anos e lembra bem como era o espaço. “Era completamente abandonado e a área era inutilizada. Eu, geralmente, só via de longe, preferia nem passar perto por causa da sujeira e do abandono. Será uma obra fantástica para todo mundo”,

O também servidor público Sérgio Greis Moraes de Almeida estava com os dois filhos e contou que deverá utilizar o local para passear, já que mora próximo, e que achou as instalações bonitas. “Nós até temos o Mãe Bonifácia e o Tia Nair, mas para mim fica um pouco longe. Será um espaço que, com certeza, eu vou utilizar para caminhada e passeio, porque acredito, pelo que estou vendo, que terei segurança. Ainda trarei parentes de fora para conhecer”, relatou.