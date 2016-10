Mauro prepara lista de demissões e proíbe contratações em dezembro

Marcos Vergueiro Mauro também definiu grupo de trabalho, que deve assumir equipe de transição para próxima gestão

Com proibição de contratar comissionados em dezembro, o prefeito Mauro Mendes (PSB) já está preparando a lista de servidores em cargo de confiança (comissionados) que serão demitidos no seu último mês à frente do Executivo cuiabano. A medida coloca na mira os empregos de cerca de 500 servidores em regime só de comissão, mas não deve atingir todo o quadro em função de serviços que não podem ser interrompidos na administração pública. Parte dos comissionados contratados por Mauro, ficará à disposição do próximo prefeito da Capital - Wilson Santos (PSDB) ou Emanuel Pinheiro (PMDB), a ser definido na eleição de 2º turno no próximo domingo.

A Prefeitura de Cuiabá tem, conforme fechamento da folha salarial de setembro, cerca de 17 mil servidores e cerca de 10 mil que são de carreira estão, automaticamente, fora da lista. Entre os de carreira, aproximadamente 200 acumulam cargos de comissão e podem perder a "regalia". Outros 6,2 mil servidores que trabalham mediante contrato, a maioria nas áreas de Educação e Assistência Social, também devem ser mantidos conforme a data de vencimento dos respectivos contratos .

Segundo a assessoria da prefeitura, as demissões priorizam os cargos de primeiro e segundo escalão, mas se aplica aos cargos de confiança, ocupados por servidores com indicação política. A meta, segundo o prefeito, é pagar as rescisões dentro do mês. “Será o mês em que ocorrerão muito mais demissões para que entreguemos a administração mais enxuta para o próximo prefeito. Estamos estudando o pagamento da rescisão dentro do mês”, disse Mauro.

Mauro também definiu um grupo de trabalho, que posteriormente deve assumir a equipe de transição para a próxima gestão, que será coordenado pelo ex-secretário de Educação e vereador eleito, Gilberto Figueiredo. O grupo terá como membros o controlador-geral, Wesley Bucco, o contador-geral, Basílio Bezerra, a servidora da Secretaria de Governo e Comunicação, Rafaela Tocantins, e um procurador municipal, ainda a ser designado.

Conforme Gilberto, a equipe irá trabalhar para garantir ainda a segurança jurídica dos gestores. “A finalização da gestão compreende uma série de ações que tem prazos a serem cumpridos e os ordenadores de despesas podem ser penalizados caso não cumpram as determinações. Os trabalhos da equipe irão prevenir e proteger os gestores nesse sentido”, pontuou.

Mauro reuniu os secretários municipais, para apresentar diretrizes e a equipe que coordenará as ações para o final da gestão. O objetivo da equipe é o de sincronizar os trabalhos das secretarias garantindo a entrega de obras até o final do ano.

“Anteriormente, já havíamos determinado medidas para evitar improbidade administrativa, como corte de gastos e rigor na execução de programas e projetos. A equipe vai coordenar o fechamento destas ações, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a equipe também ficará responsável por realizar um balanço da gestão”, explicou Mauro Mendes.

Mauro pediu que os secretários organizem os setores financeiros de cada Pasta, evitando o descumprimento de prazos determinados pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria-Geral da União.

Até o final do ano serão entregues as obras do Porto Cuiabá, Parque das Águas e de oito escolas e creches municipais e, ainda, três mil títulos definitivos de regularização fundiária. (Com Assessoria)