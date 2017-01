Mauro rebate Bezerra e convida deputado para conhecer melhor Cuiabá

Ex-prefeito Mauro Mendes rebate Bezerra e diz que cuiabanos precisam de lazer

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) rebateu as declarações do presidente estadual do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, que classificou o investimento em lazer feito pelo socialista como “pão e circo”. Uma das críticas do parlamentar foi a compra da fonte luminosa para o Parque das Águas, em detrimento de áreas que considera prioritárias como a saúde, saneamento básico e transporte.

“O deputado talvez não saiba o que está falando, talvez não compreenda o que aconteceu em Cuiabá. Até entendo, ele não é daqui, vem aqui de vez em quando, não andou por Cuiabá, não conhecia e talvez não conheça”, respondeu em entrevista à imprensa, durante a cerimônia de posse de Emanuel Pinheiro (PMDB), atual prefeito da Capital.

Mauro disse ainda que se Bezerra conhecer “um pouquinho” a cidade, certamente verá que há “muito pão”. “Se ele não acha que é importante dar lazer público gratuito é porque ele tem dinheiro para ir para São Paulo, para o exterior. Tem milhares de cuiabanos que precisam, sim, de espaço público de lazer para suas famílias”, disparou o socialista.

Momentos antes, Bezerra, enquanto conselheiro de Emanuel, reforçou a necessidade de investimento nas três áreas citadas. “Essas são as prioridades, não é fonte luminosa, não é obra de lazer, que é necessária também, mas isso não é prioridade. Isso aí é como a questão dos romanos, é pão e circo. Dá pão e circo para o povo que ele esquece tudo”, avaliou.

A fonte luminosa adquirida para o Parque das Águas foi orçada em 935 mil dólares, o equivalente a R$ 3 milhões. O equipamento foi adquirido na China.

