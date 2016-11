Mauro recebe Emanuel na 5ª para abrir processo de transição da gestão

Gilberto Leite/Rdnews No encontro, Mauro deve apresentar os números de Cuiabá para o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro

O prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) recebe o sucessor eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) e seu vice Niuan Ribeiro (PTB) para a primeira reunião da transição. O encontro acontece na próxima quinta (03), a partir das 15h, no Palácio Alencastro.

No encontro, Mauro deve apresentar os números de Cuiabá para Emanuel. As informações devem balizar as primeiras ações do futuro gestor, que toma posse em 1º de janeiro de 2017.

Além de Mauro e Emanuel, o vereador eleito Gilberto Figueiredo (PSB) participa da reunião. Secretário municipal de Educação durante praticamente toda a gestão, foi designado pelo prefeito para representar o Executivo na equipe de transição.

Já Emanuel ainda não indicou quem o representará na transição. Conforme a assessoria, o representante do prefeito eleito será definido nos próximos dias.

Após a reunião da transição, Emanuel viaja para com a família para descansar. O retorno está previsto para 09 de novembro. O destino não foi divulgado pela assessoria.