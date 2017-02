Max afirma que programa deve tirar 10 mil famílias da vulnerabilidade

Clayton Cruz Taques e Max Russi já apresentaram Pró-Familías para o ministro Osmar Terra, em Brasília

O secretário estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), Max Russi (PSB), afirma que em 60 dias o programa Pró-Família, criado nos moldes do “Bolsa Família” estará em funcionamento. “O governador determinou o início do programa em dois meses. Acredito que vai tramitar na Assembleia sem problemas e aprovando teremos condições de dar início”, explica o titular da pasta.

O programa visa atender de forma direta 35 mil famílias que recebem em média R$ 85 mensais e estão em situação vulnerabilidade. Todas vão receber ajuda de R$ 100 mensais. A ação também vai buscar trabalhar a família como núcleo de resgate social, segundo o Governo.

Além do auxílio, Max afirma que o projeto tem por objetivo capacitar essas pessoas para que possam entrar no mercado, premiando, inclusive, as empresas que empregá-las. “Se tirarmos 10 mil famílias dessa situação será uma grande vitória para Mato Grosso. Essa é a intenção do Governo”, sustenta.

O secretário justifica ainda que os programas criados na gestão passada, como Panela Cheia, não foram mantidos em razão de o Governo ter priorizado o Emprega Rede. No entanto, segundo o deputado licenciado, a Gestão Pedro Taques (PSDB) entende que é preciso atingir de forma direta essas famílias em razão da crise econômica. “O desemprego aumentou, tem mais famílias em dificuldade. O Governo não pode virar as costas para essas pessoas, temos que entender que quem tem fome tem pressa. Temos que atuar de forma efetiva”, declarou Max.

Atualmente Mato Grosso é o último colocado entre os Estados do Centro-Oeste quando se trata do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ficando atrás de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A pontuação de 0,725 o coloca nessa posição e também fica abaixo da média nacional de 0,727. O levantamento foi feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

A criação do programa visa ainda mudar a colocação do Estado ao dobrar a renda das famílias. Entretanto, o secretário da Setas explica que não será feito apenas o aporte financeiro, mas, também a capacitação. “Vamos ter condições de levar o curso de qualificação para as famílias, identificar problemas de deficiências”, reforça.

MDS

O governador Pedro Taques e o secretário Max Russi, já apresentaram o programa Pró-família para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra (PMDB-RS). A reunião ocorreu na tarde da última terça (07), na Esplanada dos Ministérios, durante extensa agenda do chefe do Executivo e parte do seu secretariado, em Brasília.

Panela Cheia

O programa que será criado nessa gestão é similar ao Panela Cheia, realizado na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), quando a ex-primeira-dama Roseli Barbosa era titular da Setas.

A Gestão Pedro Taques, inclusive, afirmou que o programa criado no governo passado foi implementado de forma irregular. Isso porque, o benefício complementava em até R$ 77 reais as famílias que recebiam o Bolsa Família. Á época, o governo federal não pagava o mínino para tirar as famílias da extrema pobreza, por isso, foi feito esse aporte.