Max e Muller devem atuar na equipe de Taques; Thiago cotado na Secid

O governador Pedro Taques (PSDB) começou a formatar a reforma nas secretarias que terão os titulares trocados. Por uma acomodação política e para atender um pedido do PSB, o deputado estadual Max Russi passa a fazer parte da equipe. Neste final de semana será definido em qual pasta o parlamentar atuará. A tendência é que ele assuma a secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas) ou a de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec).

Reprodução Max Russi e Guilherme Muller devem assumir secretarias da Gestão Pedro Taques nos próximos dias

Entre os pedidos do PSB está que o primeiro suplente de deputado, Adriano Silva, que deve se beneficiar com uma cadeira na Assembleia com a saída de Max, assuma a Secitec caso Max vá para a Setas. Contudo, esta possibilidade ainda está no campo das conjecturas.

Outra definição é em relação à secretaria estadual de Fazenda (Sefaz), na qual o atual gestor, Seneri Paludo, atuará apenas até este mês. Seneri assumirá o cargo de CEO do banco Sicredi, em Porto Alegre (RS). Por conta disso, avisou o governador que permanecerá somente este ano na gestão.

Para ocupar o posto, há duas possibilidades, Guilherme Muller, que hoje é o secretário municipal de Planejamento na administração Mauro Mendes, ou o remanejamento de Gustavo Oliveira, que comanda a pasta estadual de Planejamento (Seplan). A dúvida está entre Muller ir para a Fazenda ou Planejamento. Caso vá para a segunda opção, é Gustavo que deve assumir a Fazenda.

Outro convite já formalizado depende apenas da resposta do atual secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Thiago França. Ele foi chamado para assumir o posto de secretário-adjunto na pasta estadual de Cidades (Secid). O convite partiu de Wilson Santos, que comanda a pasta desde 10 de novembro. A ideia é usar a experiência de Thiago para resolver o imbróglio que se tornou o VLT.

Na secretaria de Justiça e Direitos Humanos, hoje sob o comando Márcio Dorileo, assumirá o titular da Casa Militar, coronel Airton Benedito de Siqueira Júnior. Na Casa Militar, por sua vez, passará a comandar o adjunto, Evandro Alexandre Ferraz Lesco.

Rogério Gallo, procurador-geral de Cuiabá, já iniciou o processo de transição para chefiar a Porcuradoria-Geral do Estado, no lugar de Patrick Ayala, que entregou o cargo no final de novembro, após ter sido classificado como tecnocrata e sem traquejo político por colegas do secretariado.

Com isso, ele deve ser o segundo secretário de Mauro que o governador aproveita, levando em conta Thiago França. Todas estas mudanças acontecem porque Taques entende que chegou momento de acomodar aliados, além de oxigenar a administração pública.