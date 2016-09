Meio Ambiente rebate Sema e cita análise de mais de 2,2 mil cadastros

Gcom Módulo de Análise do SICAR utilizado pela Sema é ofertado pelo MMA gratuitamente aos Estados

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) esclarece em nota alguns pontos abordados pelo Comitê de Gestão Estratégica da Sema-MT referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), em matéria publicada no na última semana. Ocorre que a secretaria estadual atribui a lentidão enfrentada hoje no cadastramento dos produtores mato-grossenses ao Ministério, que rebate com veemência as acusações.

De acordo com o órgão, o Módulo de Análise do SICAR utilizado pela Sema foi desenvolvido pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MMA) com tecnologia e inteligência nacional e ofertada gratuitamente aos Estados. O Módulo entrou em operação no Estado em maio do ano passado, e em setembro daquele mesmo ano os cadastros começaram a ser analisados.

Diferentemente do que o governo estadual alega, de setembro de 2015 a maio de 2016, foram analisados 1.128 cadastros, uma quantidade significativamente superior ao número de 14 análises concluídas no período, conforme já divulgado por representantes do Governo Taques.

A partir de demandas levadas ao SFB, em maio de 2016, foram realizadas reuniões junto a equipe da Sema, em que foram discutidas e acordada entre as partes atividades de correções e aprimoramento da ferramenta. Desse trabalho, foram levantados 89 itens relacionados a correções, dos quais 81 já estão corrigidos, e 24 itens relacionados a melhorias, todos atendidos.

Com isso, o número total de cadastros analisados aumentou de 1.128, entre setembro de 2015 e maio de 2016, para 2.208 entre maio e setembro de 2016, saindo de uma média de 141 para 270 cadastros analisados por mês.

Apesar desses avanços, o SFB entende que a redução no número de técnicos poderá impactar o ritmo de execução de análise dos cadastros. “Ao contrário do afirmado, e conforme demonstram os números, o sistema desenvolvido pelo SFB/MMA é capaz de facilitar e agilizar os processos de análise”, diz trecho.

No estado do Pará, por exemplo, que utiliza a mesma ferramenta de análise desenvolvida pelo SFB/MMA, de agosto até 13 de setembro de 2016 foram analisados 3.858 cadastros, uma média de, aproximadamente, 128 cadastros por dia.

Por fim, o Ministério ressalta que as afirmações do Comitê de Gestão Estratégica da Sema a respeito do sistema gerido pelo SFB não condizem com os resultados que vêm sendo apresentados.

Confira abaixo, a íntegra da Nota: