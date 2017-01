Mesmo cassado, prefeito eleito é empossado até TSE julgar o recurso

Reprodução Prefeito eleito de Alto Taquari Lairto Sperandio foi empossado, mas segue aguardando decisão do TSE

O prefeito eleito de Alto Taquari, Lairto Sperandio (DEM), e o vice Fábio Garbugio (PTB) foram empossados, nesse domingo (1), mesmo com os registros indeferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lairto teve o registro cassado em19 de dezembro.

Segundo o assessor jurídico da Câmara, Mauro André Barbosa, o grupo só cumpriu o que estava no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “Entramos no site e lá constava que o prefeito estava apto para a posse. Mesmo assim entrei em contato com TSE, e me explicaram que ainda não tinham feito a execução da sentença”, explica ao .

De acordo com o vereador Ivan Marion de Borba (PSDB), todos estão cientes, até mesmo Lairton, que após a execução, presidente eleito da Câmara assumirá, até que tudo seja definido. “Vamos seguir a determinação. Isso tudo ocorrerá de forma mais plausível o possível, para que não ocorram danos à prefeitura nem ao município”, afirma.

Lairto foi o mais votado com 1.976 votos, mas a quantidade expressiva estava congelada aguardando o julgamento, pelo TSE, do pedido de impugnação da candidatura.

TRE descongela votos e confirma vitória de Lairto a prefeito

Em 3 de novembro, o Pleno do TRE confirmou, por unanimidade, a candidatura do democrata. Os juízes Ricardo Almeida, Paulo Cezar Sodré, Rodrigo Roberto Curvo e Patrícia Ceni acompanharam o voto do relator, Flávio Bertin, e deferiram o registro.

A coligação adversária de Lairto, que entrou com a ação de impugnação, alegava que ele estaria inelegível por já ter sido condenado por improbidade administrativa e por ausência de filiação partidária.

Mas, o relator do processo, Flávio Bertin, considerou que a condenação já sofrida não se enquadra em casos de ineligibilidade, por entender que na sentença de improbidade administrativa não ficou caracterizado o enriquecimento ilícito do candidato vitorioso.

Quanto à filiação partidária, o adversário alegava que Lairto não estaria com a filiação regularizada por estar suspendo do DEM um ano antes da eleição, prazo dado pela legislação para que os candidatos possam fazer o registro. Neste caso, o relator destacou que a suspensão partidária não configura desfiliação, portanto, o candidato estaria apto a concorrer.

A assessoria do TRE esclarece que até o momento não chegou nenhuma determinação. Inclusive informa que há um juiz de plantão caso chegue algum documento oficial.

Os advogados da coligação adversária enviaram extraoficialmente cópia da decisão, entretanto, o órgão precisa de uma notificação oficial. Neste sentido, isso somente deve ocorrer a partir da próxima segunda (9), data em que o TSE volta a ter expediente normal. Enquanto isso Lairto deve continuar prefeito por mais uns 10 dias.

Mesa diretora

Os vereadores eleitos Dr. Gegorio (PR); Sinesio Rodrigues (PSDB); Pedrão (PMDB); Marcinha Buscariol (PSD); Euds Oliveira (PMDB); Nego do Parque (PSDB); Leandro Almeida (PSB); Ivam Borba (PSDB) e Barriga (PSB) tomaram posse na manhã de ontem, em uma sessão solene na Câmara de Alto Taquari.

Após a cerimônia foi realizada a eleição para a composição da Mesa Diretora, na qual foi eleito, por unanimidade, Ivan Borba como presidente; Edislei Amorim (PSB), vice-presidente; Leandro Almeida primeiro secretário; e Elgimar Rodrigues de Souza como segundo secretário.