Mesmo em tempos de crise, Luciane quer elevar margem de investimento

Na contramão do que vem sendo adotado pela maioria das prefeituras, que em virtude da crise econômica têm priorizado o corte de gastos, a prefeita eleita em Juara, Luciane Bezerra (PSB), pretende elevar a margem de investimento do município de 1% para 5% do orçamento, que gira em torno de R$ 5,5 milhões por mês.

Gilberto Leite Prefeita de Juara, Luciane Bezerra, quer investir e priorizar Infraestrutura e Saúde na gestão

“O grande desafio hoje é aumentar receita e diminuir os gastos para que possamos fazer investimentos. Nossa meta é aumentar para 5% para conseguirmos dar atenção às escolas e PSFs, ou seja, fazer a reforma e não só manutenção”, pontua em entrevista ao .

Para tanto, uma das medidas a ser adotada é a elaboração de uma reforma estrutural, junto com a Câmara, para promover a redução de 11 para 10 secretarias, bem como alterações no organograma das pastas, além da inclusão de secretários-adjuntos.

Neste sentido, uma sessão extraordinária está prevista para ocorrer ainda este mês para iniciar a reforma. “Vai ser um ganho principalmente na questão do meio ambiente, onde hoje trabalhamos com a descentralização da Sema, a usina de Castanheira que está prestes a se instalar no município”, ressalta.

Hoje, o comprometimento do orçamento com folha é de 52%. “Se for ver com as contratadas e terceirizadas, Juara trabalha em média 80% só com pessoal”, pondera. Sobre a relação com o governador Pedro Taques (PSDB), Luciane acredita que deve ser boa. Defende que os dois primeiros anos da gestão tucana, o governo se dedicou a “dar uma arrumada na casa”, o que vê com normalidade, devido à transição de governo. “Agora o terceiro e o quarto ano tenho certeza que vai ter condições melhores de ajudar os municípios. Dentro disso acho que essa relação vai melhorar muito esse ano”.

Questionada sobre atrasos nos repasses estaduais, a socialista diz que há, pelo menos, dois relacionados à Saúde, mas não soube precisar o valor. “Mas o governo garantiu que até o começo de fevereiro quita”, argumenta.

Quanto ao pagamento da folha do município, a gestora esperava concluí-los até essa semana. “Se for ver ficou em R$ 5 milhões que deixou de dívida, mas quase R$ 4 milhões é de folha e um pouco é de comércio. Então dentro deste primeiro mês quitaremos a folha e daremos normalidade”, assegura. Nesta linha, avalia como tranquila a situação financeira de Juara. “Acho que é um dos poucos municípios que conseguiu entregar uma prefeitura até bem estruturada”.

Entre as prioridades da gestão, a prefeita elenca a Infraestrutura e Saúde. “Estamos num estado meio de calamidade e emergência das estradas e pontes. Então a nossa prioridade é fazer esses emergenciais para que não dê atoleiros, não fiquem isoladas as nossas comunidades”, observa. Já com relação à Saúde, Luciane diz que há uma grande demanda na região e classifica o setor como “um pouco abandonado”. Ela revela que essas duas pastas serão as principais nos primeiros quatro meses de gestão.