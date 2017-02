Ministro de Minas e Energia libera recurso para atender 18 mil famílias

Portal Brasil Programa Luz para Todos promove acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia elétrica

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, vem a Cuiabá em 14 de março para assinatura de liberação de 18 mil ligações do Programa “Luz para Todos” no Estado. A informação é do governador Pedro Taques (PSDB). Segundo o tucano, o investimento aproximado corresponde a R$ 280 milhões.

“Dezoito mil moradias já terão o “Luz para Todos”, o que quase chegaremos à universalização da energia em nosso Estado”, disse o governador após reunião, em Brasília, com o ministro de Minas e energia.

O governador destacou ainda que pediu ao ministro que autorize o aumento da potência da termelétrica de Querência. “Sabemos que no Vale do Araguaia temos problemas sérios de energia. O aumento do potencial da termelétrica de Querência, poderá resolver esse problema”, finalizou.

Luz para Todos

O programa do governo federal promove o acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia elétrica, de forma gratuita. Segundo o site do Planalto, de 2003 até abril de 2015, o programa beneficiou 15,5 milhões de pessoas. O programa foi prorrogado até 2018 e deve beneficiar mais um milhão de brasileiros. (Com Assessoria)