Ministro Serra vem a Cuiabá para lançamento de Escola de Teatro

Junior Silgueiro/Gcom Escola funcionará no Cine Teatro Cuiabá, gerida pelo Cena Onze em parceria com SP Escola de Teatro

O ministro das Relações Exteriores José Serra virá a Mato Grosso na segunda (14), a convite do governador Pedro Taques, para o lançamento da MT Escola de Teatro, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura, sob o comando do maestro Leandro Carvalho.

A Escola funcionará no Cine Teatro Cuiabá e será gerida pelo grupo Cena Onze em parceria com a SP Escola de Teatro, criada na gestão de Serra na Prefeitura de São Paulo, em 2006, e expandida em sua gestão como governador do Estado de São Paulo. Hoje a instituição é reconhecida mundialmente, exportando seu sistema pedagógico para países como Suécia e Finlândia.

Excelência

Em Mato Grosso, a Escola deverá seguir os mesmos parâmetros, incluindo em seu corpo de professores profissionais em atuação no Estado e também de outras partes do país. A Escola terá como objetivo a formação de excelência para as artes do palco, oferecendo oportunidades para jovens de todas as regiões do Estado, com foco na geração de trabalho e renda.

Serviço:

Evento: Lançamento da MT Escola de Teatro

Quando: Segunda-feira, 14 de novembro, às 17h

Local: Cine Teatro Cuiabá