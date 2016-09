MPF quer aumento de diárias para pacientes; SES contesta valor referido

O Ministério Público Federal em Mato Grosso ajuizou ação civil pública contra a União e o Estado para que sejam atualizado os valores das diárias do programa de saúde Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O órgão sustenta que os valores das diárias, R$ 15 por pessoa, além de estarem defasados desde 2007, são insuficientes para custear despesas como almoço, jantar, lanches e hospedagem. Além disso, o MPF aponta que a quantia não tem sido paga com antecedência, fazendo com que os usuários aguardem por meses o reembolso.

Reprodução Pacientes que não têm tratamento em Mato Grosso ganham diária insuficiente

O programa foi instituído para garantir o deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitem de recursos assistenciais para municípios ou Estados de referência, quando o local de origem não dispuser do tratamento necessário ao seu restabelecimento.

Com a ação, o MPF espera que o Estado, enquanto responsável pelo custeio do TFD no caso de tratamento interestadual, atualize, por meio de proposição da secretaria estadual de Saúde (SES), os valores de ajuda de custo pagos aos pacientes/acompanhantes do TFD, em valor não inferior a perda inflacionária do período (desde outubro de 2007).

O MPF pede ainda o pagamento com antecedência mínima de três dias da data de deslocamento, além da regularização da emissão das passagens aéreas de regresso, já que somente as de ida tem sido emitidas, estipulando o prazo máximo de três dias para sua emissão.

Quanto à União, os valores das ajudas de custo devem ser atualizados nas tabelas dos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar, válida em todo território nacional.

Outro lado

A SES informou que até o momento não foi notificada acerca da decisão, porém esclareceu que a tabela para pagamento da ajuda de custo estabelece o valor de R$ 24,75 inicial com cinco diárias para paciente, embasado na Portaria SAS/MS Nº 055 DE 24.02.1999 e Resolução CIB Nº 061 de 16/12/2003. A diária está atualizada de acordo com a Portaria SAS/MS n° 2488, de 02/10/2007. De acordo com a secretaria, caso o paciente precise de acompanhante, este tem direito ao mesmo valor, havendo complementação conforme a permanência acima de cinco dias, caso necessário.

A pasta explicou ainda que o processo de solicitação de ajuda de custo é elaborado pelo TFD, de acordo com as normativas, e encaminhadas para a superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças (SUPOF), ficando esta responsável pela realização do pagamento. Destaca que os valores são estabelecidos pela portaria ministerial e as alterações devem ocorrem a partir da esfera federal.

Segundo a SES, os pacientes cadastrados pelo programa TFD têm direito à ajuda de custo, desde que encaminhem todas as documentações exigidas em normativas corretamente e possuam conta corrente. O TFD encaminha mensalmente uma média de 1,5 mil entre pacientes e acompanhantes para tratamento em outros estados.