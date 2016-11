MPT interdita prédio por infiltrações e problemas na prevenção a incêndio

O prédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) foi interditado na tarde desta quinta (10) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O retorno ao expediente pode ser autorizado somente após o feriado do próximo dia 15.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso (Sisma-MT), Oscarlino Alves, a interdição é consequência de Ação Civil Pública movida pelo MPT, após vistoria realizada em 2013 por Conselhos Regionais como Crea, Cras e Crefito, que identificaram diversas deficiências nas instalações prediais e deram prazo para que os problemas fossem resolvidos.

Os problemas vão desde a falta de equipamentos de combate a incêndio, acessibilidade, infiltrações e instalações sanitárias inadequadas nos banheiros do prédio. Como não foram tomadas providências, o MPT determinou a interdição do local. Nesta sexta (11), o expediente está suspenso para resoluções do Governo e comunicado aos cerca de 600 servidores que trabalham no local.

Oscarlino informou ao que está percorrendo as estruturas de saúde na região Norte do Estado, de hospitais regionais a escritórios regionais de saúde, e conversando com colegas do setor para ver que providências devem tomar para cobrar celeridade na solução dos problemas apontados. Ele afirma que "o sucateamento na Saúde é geral no Estado" e o Sisma se habilitou para cobrar providências.

Recurso

A Secretaria de Saúde do Estado informa que irá recorrer da decisão da Justiça do Trabalho que determinou a interdição do prédio sede da pasta, localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Esclarece ainda que já estão em andamento, dentro da Secretaria, os trâmites para locação de imóvel e a transferência da sede e, ao mesmo tempo, um projeto para reforma do prédio atual.

A Secretaria informa também que está empenhada em proporcionar melhor ambiente de trabalho para todos os servidores, mas destaca que a suspensão imediata dos trabalhos não pode ocasionar prejuízos aos cidadãos e, por isso, trabalha para a rápida resolução do problema.