MT e 11 Estados vão ao STF cobrar da União parte de multa da repatriação

Gcom Taques e mais 10 gestores pedem que presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mude lei de repatriação

O governo de Mato Grosso e outros 11 Estados ingressaram com Ação Civil Originária (ACO) no Supremo Tribunal Federal para cobrar parte da multa sobre recursos mantidos no exterior e que foram repatriados pelo programa do Governo Federal.

Os Estados cobram no Judiciário o direito de 21,5% do total de multas arrecadadas com o programa de repatriação de divisas.

A ação número 2941 protocolada nesta sexta (28) contra a União Federal, pede, liminarmente, que seja concedida ordem judicial determinando a inclusão do montante arrecadado pela União com a repatriação, que seja colhido o parecer do Ministério Público Federal (MPF) e, por acordão, seja confirmada a ordem liminar e determinada em definitivo a inclusão na base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados (FPE) dos valores percebidos a título de multa.

Na ação, as Procuradorias dos Estados destacam que a Lei nº 13.254, que trata do programa de repatriação de recursos no exterior faz diferenciação entre o valor pago ao Imposto de Renda e a multa do imposto. Pela lei do Programa de Repatriação, os recursos de origem lícitas mantidos no exterior podem ser trazidos para o Brasil com pagamento de 15% do Imposto de Renda e outros 15% de multa do total repatriado.

Com isso, na forma originária, os Estados só têm direito a 21,5% do total de Imposto de Renda (que é de 15% sob o valor repatriado), com divisão determinada pelo Fundo de Participação dos Estados.

Entretanto, os Estados buscam garantir o direito de receber outros 21,5% do total de multas arrecadadas no programa de repatriação. Como base legal para o recebimento, os Estados alegam que a lei da repatriação fere a Constituição Federal que prevê a intangibilidade das transferências, os critérios de transferências e também a Lei Complementar nº 62/90, em seu art. 1º, parágrafo único, no quanto determina a inclusão na base de cálculo do FPE dos adicionais, multas e juros moratórios incidentes sobre o Imposto de Renda.

O último balanço da Receita Federal divulgado nesta quinta (27) mostra que o Governo Federal já arrecadou R$ 45,7 bilhões com a repatriação de recursos de origem lícitas mantidos no exterior. No total, R$ 152,6 bilhões ingressaram no Brasil com o programa.

Na forma atual, os Estados têm direito a receber R$ 4,9 bilhões, levando em conta o montante declarado até a última quinta-feira. Entretanto, se consideramos a multa o valor chega a R$ 9,8 bilhões.

Os Estados pedem uma decisão cautelar do Supremo, antes mesmo que haja a citação da União na ação. A relatoria do caso está com o ministro Roberto Barroso que deve decidir nos próximos dias sobre o caso.

Mudança na lei

No último dia 11, o governador Pedro Taques e mais 10 governadores levaram, ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, um pedido de mudança no projeto de lei de repatriação de recursos mantidos ilegalmente no exterior. Os governadores cobram participação dos Estados sobre uma fatia maior dos recursos provenientes da repatriação do dinheiro.

O programa de repatriação de recursos no exterior foi aprovado pelo Congresso Nacional ainda em 2015 e prevê anistia penal e tributária em troca de 15% de Imposto de Renda e mais 15% de multa sobre o valor mantido ilegalmente no exterior. Atualmente, os Estados têm direito a 21,5% do total de Imposto de Renda arrecadado, que fariam parte do montante do Fundo de Participação dos Estados (FPE), o que é considerado pouco pelos governadores. No caso de Mato Grosso, por exemplo, a participação seria de 2,31% do montante destinado ao FPE.

A data final para repatriação de recursos no exterior é 31 de outubro. Entretanto, os governadores pedem que o prazo seja relaxado até 8 de novembro.

