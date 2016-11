Municípios de MT vão receber R$ 113 milhões de repatriação dos recursos

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da AMM Nuerilan Fraga comemora reforço no caixa dos municípios com repatriação

Os municípios mato-grossenses e o Governo do Estado vão receber recursos de repatriação por meio do programa de regularização de ativos no exterior. O governo federal anunciou que foram declarados R$ 169 bilhões, sendo R$ 50,9 bilhões com a arrecadação de imposto de renda e multas. Deste montante, os municípios brasileiros têm direito a 22.5%, equivalente a R$ 5,7 bilhões para serem distribuídos em todo o país. Os municípios de Mato Grosso vão receber R$ 113 milhões e o governo estadual R$ 111 milhões. Os recursos serão repassados junto com as parcelas do Fundo de Participação dos Municípios -FPM e do Fundo de Participação dos Estados-FPE, que deverão ser pagas nos próximos dias 10 e 20 de novembro.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), prefeito de Nortelândia Neurilan Fraga (PSD), informou que esta é uma conquista do movimento municipalista brasileiro sob a coordenação da Confederação Nacional dos Municípios-CNM, com o apoio das entidades estaduais. Segundo ele, a AMM teve um papel fundamental na aprovação do projeto através de articulações junto à bancada federal, como ocorreu em outros estados. Cada entidade municipalista trabalhou junto à bancada federal para que os recursos fossem aprovados. “Sem sombra de dúvida os valores da repatriação, somando os recursos do FEX, o reforço de 1% do FPM e mais a atualização dos repasses dos governos federal e estadual possibilitarão que a maioria dos gestores possam fechar suas contas, não deixando restos a pagar para os futuros gestores. Esperamos que tudo isso ocorra de fato até o final de dezembro, para que os atuais prefeitos possam terminar o mandato em cumprimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF”, ponderou.

A Confederação Nacional dos Municípios informou que a partilha dos valores do imposto de renda respeitam os percentuais do Fundo de Participação dos Estados-FPE e do Fundo de Participação dos Municípios-FPM. Na avaliação do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, com a repatriação, o FPM alcançará os valores históricos em novembro e dezembro. Ele frisou que a medida vem em um bom momento para os gestores. “Muita gente poderá se salvar de penalizações mais graves com esse aporte. Aconselho que agora cada prefeito faça a sua parte, economize e não deixe restos a pagar”, disse ele. (Com Asessoria)