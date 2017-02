O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jayme Campos (DEM), comemora o equilíbrio das finanças do município, tanto que já garante que os servidores da prefeitura terão o salário na conta na próxima quinta (23). “Dia 23, às 6h da manhã vamos depositar o dinheiro do funcionário público de Várzea Grande”, assegura em entrevista ao .

Com um orçamento de cerca de R$ 774,2 milhões para a execução de obras e outras ações, o democrata afirma que o município busca mais recursos junto aos governos federal e estadual, destacando que Várzea Grande acaba de viabilizar recurso do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para a sub-bacia 2.

Gilberto Leite Secretário de Assuntos Estratégicos de VG, Jayme Campos diz que cidade está bem diante da crise

“Pleiteamos financiamentos e recebemos sinal verde da Caixa da ordem de R$ 150 milhões. Estamos construindo parecerias com Governo do Estado, governo federal e imagino que será possível investirmos, pelos menos, R$ 300 milhões em Várzea Grande”.

No cenário de crise, onde boa parte das prefeituras "grita" porque os caixas estão praticamente no zero, o que resulta no atraso do pagamento dos fornecedores, Jayme acredita que Várzea Grande consegue se destacar. “Até porque pegamos uma prefeitura numa situação lamentável. Hoje, não, todos os fornecedores do mês de janeiro receberam o pagamento até sexta (17). Imagina que não tem mais nada pra pagar. De janeiro deste ano, todos os fornecedores estão pagos”, ressalta.

Nesta linha, o democrata lembra que não existe receita para manter o caixa equilibrado. Para ele, racionalizar, contabilizar recursos e despesas é o caminho. “Fazer planejamento. Feito isto, não vejo nenhuma dificuldade. A folha representa hoje em torno de 47% no município, como é que se fala em atrasar? Qualquer gestão pública que se faz aqui e no mundo, é uma prioridade que você estabelece”, pontua.

Jayme explica que não dá para gastar mais do que arrecada e que o fundamental é estabelecer prioridades, planejando o que se pode fazer com o dinheiro público. “Gastar mais do que você arrecada, não. Aí você chega a um determinado momento numa encruzilhada que não tem para onde ir nem pra frente nem pra trás. E nós não. Nós fazemos coisas com responsabilidade, são poucas as prefeituras que estão equilibradas", conclui.