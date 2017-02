Não permitiremos que a corrupção continue em MT, garante governador

Gilberto Leite Taques assinou adesão à Rede de Controle coordenada pelo conselheiro substituto Moíses Maciel

O governador Pedro Taques (PSDB) assinou nesta quinta (23), um termo que adere o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) à Rede de Controle da Gestão Pública. Com isso, as instituições vão trabalhar em conjunto para prevenir a corrupção no Estado.

“Nós temos todos os dias de velar e ficarmos preocupados com a corrupção. Não podemos permitir que fatos de corrupção continuem a ocorrer. O sistema precisa ser aprimorado e, é isto que estamos fazendo, contando com o apoio da Rede de Controle”, disse Taques, antes da assinatura do termo de adesão, na manhã desta quinta, no Palácio do Governo.

O comentário do governador está relacionado à prisão de um lobista preso em flagrante após oferecer propina a servidores da secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). O lobista oferecia dinheiro a vários servidores da pasta para obter vantagens para as empresas representadas, tais como liberação de pagamentos sub júdice e cancelamento de rescisão contratual unilateral, entre outros.

O lobista C.E.L.H foi preso durante uma ação conjunta da Sinfra, Defaz (Delegacia Fazendária) e GTCC (Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção) em 31 de janeiro.

“Desde que assumi o governo, temos trabalhado nesse sentido. Já ocorreu casos de corrupção na nossa administração. Infelizmente. Mas isso foi falha no sistema? Não. Eu digo que o sistema precisa ser aprimorado. É isso que nós estamos fazendo, contanto com o apoio da Rede de Controle.

Conforme assessoria, a Rede de Controle é um centro decisório interorganizacional que visa aprimorar a efetividade da função de controle do Estado sobre a gestão pública. O principal objetivo é desenvolver ações direcionadas à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e à capacitação de agentes públicos e estudantes.

"São dois parceiros importantes. Juntos combateremos a corrupção no âmbito do Estado, trocando informações e cooperando", disse o conselheiro substituto do Tribunal de Contas, Moisés Maciel e coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública.

Já o procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, anunciou que o Estado vai criar uma subprocuradoria de aquisições de contratos. Segundo ele, esta subprocuradoria vai funcionar em pastas de maior volume, como a Sinfra e Saúde, para evitar a sangria dos cofres públicos.

"Vamos ter um procurador especializado e uma estrutura para atuar com todos os contratos públicos do Estado. Isso já vai ser encaminhado já com a reforma administrativa. O objetivo é ter a regularidade da administração pública e fortalecer o combate à corrupção", disse o procurador.

O secretário do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC), delegado Fausto Freitas, também assinou o termo. Ele assumiu a gestão recentemente, após Adriana Vandoni ter deixado o cargo.

“Obviamente que de início muito coisa se tenta fazer. Hoje o gabinete tem frentes de trabalho definidas, entre elas o portal transparência, a capacitação dos servidores voltada à ética e controle social, o programa de integridade para coibir riscos de fraude no setor público e o canal de denúncias”, explicou Fausto.