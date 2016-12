Noboru terá professora na Educação e Assistência Social com a 1ª dama

Assessoria Equipe de secretários anunciada pelo prefeito diplomado Noboru Tomiyoshi

O prefeito diplomado de Colíder, Noboru Tomiyoshi (PSD), anunciou na manhã desta sexta (30) os seis nomes que irão compor seu secretariado a partir do dia 1º de janeiro. A professora Tereza Mangolin assumirá a Secretaria de Educação e a primeira dama, Ana Arakaki Tomiyoshi, vai comandar a Assistência Social. “São pessoas de minha extrema confiança, capacitadas e com comprometimento com a sociedade de Colíder. São pessoas públicas que já demonstraram seus conhecimentos por onde passaram”, destacou Noboru.

Na secretaria de Saúde, quem assume é Rafael Bosco de Oliveira, na Administração será Vanderlei Borges, Desenvolvimento Econômico ficará com Ronaldo Vinha e Hiran Andreazza Salles comandará a Infraestrutura. “Nesse primeiro momento, precisamos ter conhecimento e discernimento para gerenciar a casa e colocá-la em ordem”, ponderou.

Noboru foi eleito em outubro deste ano com mais de 50% dos votos válidos. Com o aval do vice-governador Carlos Fávaro, ele disputou a prefeitura tendo como vice o médico Massahiro Ono, também do PSD.