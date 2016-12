Obra de revitalização de 2 avenidas em VG terá orçamento de R$ 5,7 mi

Assessoria Reunião com prefeita Lucimar Campos, superintendente do DNIT/MT, Orlando Machado, senador Wellington Fagundes (PR) e o futuro secretário de Assuntos Estratégicos de VG, Jayme Campos

Cinco milhões e 700 mil reais serão investidos na revitalização e urbanização de duas das mais importantes vias de acesso a Várzea Grande. Em reunião técnica com a prefeita Lucimar Campos, o superintendente do Departamento de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MT), Orlando Fanaia Machado, o senador Wellington Fagundes (PR), e o futuro secretário de Assuntos Estratégicos do Município, Jayme Campos, apresentaram o cronograma de obras de recuperação, manutenção e revitalização de 9,6 quilômetros de duas das mais importantes vias de pesado tráfego que são cobertas pelas BRs 163 e 364 que compreendem o trecho do Zero Quilômetro ao Trevo do Lagarto, sendo as avenidas Ulisses Pompeo de Campos e Júlio Campos.

O superintendente fez questão de fazer o traçado do início das obras acordado junto ao Executivo municipal por se tratar de um trecho importante na mobilidade urbana de Várzea Grande e que vão facilitar o tráfego de milhares de moradores, sem contar à eficiência que as mesmas ganharão com as obras, o que gera economia e principalmente segurança para os usuários e pedestres.

A decisão em conjunto estabeleceu que as obras serão realizadas em duas etapas, já com início em janeiro de 2017 com a operação emergencial de tapa-buracos, limpeza e conservação, respeitando o período de chuvas e a partir de março, tem início o projeto mais pesado, que compreende o recapeamento, projeto de urbanização e a completa restauração de todo o trecho, incluindo sinalização horizontal e vertical. “Ao todo serão investidos R$ 5,7 milhões em recursos provenientes do próprio DNIT, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de infraestrutura em rodovias”.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos reforçou a importância do diálogo com o órgão federal, sendo esta obra de grande impacto para o Município, pois as vias hoje ligam inúmeros bairros e de interligação da cidade com outros municípios. “Mesmo sendo vias com sobreposição de BRs, são avenidas situadas dentro da cidade que com as obras concluídas trarão também segurança na mobilidade urbana aos nossos cidadãos, além, de revitalizar o comércio local e proporcionar o desenvolvimento desta região”.

O ex-senador e futuro secretário municipal, Jayme Campos, lembra que as obras das avenidas são necessárias para a cidade alavancar o desenvolvimento socioeconômico. “Nesta administração buscamos incessantemente restabelecer o crédito político junto aos órgãos federais. E gradativamente estamos alcançando esse objetivo devido ao resgate da Administração Lucimar Campos”, disse Jayme.

Para Jayme, o papel de sua futura secretaria na gestão Lucimar Sacre de Campos será justamente o de capitanear recursos para que o Município tenha como ofertar cada vez mais os serviços essenciais necessários. Uma grande prova dessa conquista política está aqui na obra que hoje o DNIT vem nos garantir. “Com a atuação do senador Wellington Fagundes o orçamento do órgão federal duplicou e assim foi possível trazer estes benefícios de forma emergencial e com prazo de execução para Várzea Grande”, disse o ex-prefeito, ex-governador e ex-prefeito. O orçamento passou de R$ 166 milhões em 2016 para R$ 318 milhões em 2017.

O superintendente do DNIT/MT disse que os recursos para a revitalização das avenidas estão assegurados em conta, sendo R$ 1,5 milhão referentes ao orçamento 2016 do órgão, e o restante dos R$ 5,7 milhões serão alocados do orçamento federal do exercício de 2017. As obras têm prazo de execução para seis meses, com início em março, quando o projeto marco entra em execução. Em janeiro será iniciado o serviço de manutenção, com tapa-buraco, para minimizar os efeitos do período chuvoso.