Obras do Marechal Rondon devem ser retomadas no dia 21, diz Nigro

As obras de adequação do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, serão retomadas no próximo dia 21. A definição foi dada na manhã desta quinta (10), durante uma reunião, em Brasília, com representantes da Infraero, Engeglobal e o secretário-adjunto de Desenvolvimento do Turismo, Luiz Carlos Nigro, para decidir os rumos do aeroporto.

O governo havia suspendido o contrato com as empresas responsáveis pelos trabalhos (Engeglobal, Farol Empreendimentos e Multimetal Engenharia, que formam o Consórcio Marechal Rondon) por conta do ritmo lento e da não conclusão das obras, prevista para o último dia 20, conforme o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG).

“O governo do estado, hoje mesmo, vai mandar uma solicitação de prorrogação do contrato para presidência da Infraero”, disse Nigro, destacando que a Infraero demonstrou interesse na continuação da obra.

Neste sentido, na próxima semana, após o feriado da Proclamação da República, a instituição deve oficializar a prorrogação do contrato. “Todos os equipamentos necessários (materiais de refrigeração, forro) para finalizar a obra, já se encontram no aeroporto, aguardando a retomada dos trabalhos”, assegurou o secretário-adjunto.

Obra

Orçada em R$ 83,9 milhões, as obras no aeroporto foram iniciadas em dezembro de 2012, e chegaram a ficar paradas por 10 meses, ainda na Gestão Silval Barbosa (PMDB), e retomadas em outubro de 2015. Diante disso, a ordem dos serviços foi emitida em outubro do ano passado. Foram executados até o momento 75,30% do total contratado, segundo relatórios da Secretaria de Cidades (Secid), e pagos R$ 64,9 milhões pelos serviços realizados.

