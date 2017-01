Odair assume prefeitura e diz fazer gestão sem comprometer sucessor

TRE Odair é escolhido prefeito interino

O prefeito interino de Conquista D’Oeste (a 539 km de Cuiabá), Odair José Vargas, o professor Odair (PP), afirma que fará uma administração tranquila para não comprometer as finanças do município e entregar ao próximo gestor, que será conhecido após eleição suplementar ainda sem data definida pelo TRE. “A prefeitura possui estabilidade financeira boa, as contas pagas, e um recurso razoável. Vamos realizar algumas ações que estavam prevista no orçamento”, explica o progressista ao .

Odair assumiu o posto após ser eleito, por unanimidade, presidente da Câmara de Conquista D'Oeste, na última segunda (1º de janeiro).

A eleição de outubro teve dois candidatos a prefeito impugnados, o prefeito Walmir Guse (PSDB) e Fabio Herbert (PPS). O tucano conseguiu 818 votos, já o populista 554.

O eleito José Carlos (PMDB) obteve 827 votos. Entretanto, a soma dos votos dos três chega a 2199, isto é, se os candidatos não estivessem impugnados. Dividindo esse total em porcentagem, os dois candidatos que tiveram os votos congelados teriam 62,4%, maior que o percentual do eleito.

Em relação à possibilidade de disputar a eleição, o prefeito tampão nega que tenha interesse, pois o grupo político composto por oito partidos ainda vai apresentar uma pré-candidatura. “Meu nome não está colocado, não pretendo (disputar). Vamos apoiar outro candidato”, afirma o vereador-prefeito sem entrar em detalhes.

No cenário atual, José Carlos, mesmo tendo ficado em último lugar, vai enfrentar novamente o certame. A vice-prefeita Maria Lúcia (PP) também deve concorrer ao cargo. Há também a possibilidade de Fábio Herbert ir às urnas, uma vez que o impedimento dele foi por causa do vice Aldeir Farias Simões (PPS), que teve o registro de candidatura indeferido.

Mesa Diretora

Com a ida de Odair à Prefeitura de Conquista D’Oeste, o vice-presidente da Câmara Edilson Dutra (PSD) assumiu a presidência. A primeira-secretaria (ordenadora de despesas) fica com Marlene da Silva (PSD). Já a segunda-secretaria será ocupada pela vereadora Clenismar Arcanjo (DEM).