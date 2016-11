Orçamento cresce 9% para ano que vem; receita estimada em R$ 190 mi

Francis Amorim De Barra do Garças

Área da Saúde receberá 10% mais e vai abocanhar maior fatia, de R$ 53,4 mi; Educação terá R$ 43 mi

O município de Barra do Garças, principal polo econômico da região leste de Mato Grosso, terá um orçamento 9% maior no próximo ano, com estimativa de receitas e despesas em R$ 190 milhões. O orçamento deste ano é de R$ 174 milhões. Os números constam da Lei Orçamentária Anual (LOA), que está em tramitação na Câmara e deve ser aprovado ainda neste mês.

De acordo com a peça orçamentária, a saúde vai "abocanhar" maior fatia, que será de R$ 53,4 milhões, 10% a mais se comparado ao atual orçamento, que é de R$ 48,1 milhões. A educação vem em segundo lugar com R$ 43 milhões, 9,1% superior ao deste ano. A comunicação será o único setor que terá decréscimo, passando de R$ 1,3 para R$ 1,1 milhão, uma redução de 20%.

Nos demais setores, como Viação e Obras, Assistência Social e Turismo, o montante de recursos será maior em relação ao orçamento atual. Obras, por exemplo, terá 11% a mais de dotação, passando dos atuais R$ 30,3 milhões para R$ 33,8 milhões; Assistência Social subindo de R$ 4,9 milhões para R$ 5,4 milhões (10%) e Turismo que terá recursos da ordem de R$ 3,8 para R$ 3,9 milhões, pouco mais de 2% de acréscimo.

O prefeito Beto Farias (PMDB) priorizou a saúde, educação e obras por entender que são setores essenciais, ressaltando que a saúde continuará recebendo uma atenção especial como ocorreu nos últimos anos com a construção e reformas de unidades de atenção básica e aquisição de equipamentos e medicamentos; a educação com a construção, reforma e mobiliário de escolas e obras com a execução de projetos estruturais como forma de preparar a cidade para novos investimentos.

Duodécimo

A Câmara de Vereadores, com 15 parlamentares, será contemplada com duodécimo 11% maior. De uma previsão de repasse de R$ 4,8 milhões para o exercício de 2016, o Legislativo receberá R$ 5,3 milhões no próximo ano.