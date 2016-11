Orçamento de VG reduz R$ 156 mi; saúde e educação não têm cortes

Secom Prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, terá orçamento menor em 2017

A prefeita reeleita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), terá R$ 774,2 milhões para o orçamento do ano que vem. O montante é inferior aos R$ 930,4 milhões previstos para 2016. A redução é de R$ 156 milhões, o que representa uma queda de 16,7%. Os números estão presentes na Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), aprovada na última quarta (16) pela Câmara.

O decréscimo no orçamento, no entanto, não afetou as áreas essenciais da gestão. A saúde, por exemplo, saltou de R$ 131 milhões para R$ 144 milhões. Na mesma linha, a educação recebeu incremento de R$ 33 milhões, saindo de R$ 148 milhões neste ano para R$ 181,7 milhões. A alta é de 10% e 22%, respectivamente, para os setores. A linha é diferente da adotada em Cuiabá, cujas pastas sofreram significativa redução.

Entretanto, outras pastas não foram contempladas com aumento. A secretaria de Mobilidade Urbana, por exemplo, teve R$ 200 milhões de contingenciamento em relação ao orçamento do ano passado. De R$ 418 milhões cairá para R$ 217,4 milhões, representando uma queda de quase 50%.

Com a escassez dos recursos, a equipe de planejamento da prefeitura teve que remanejar subsídios entre pastas em relação a 2016. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Pedro Tolares, o Pedrinho (DEM), avalia que o Executivo trabalhou com números reais e possíveis, “principalmente quando se trata de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que deverão vir para o nosso município de maneira escalonada, porque trata de investimentos para longos de anos. Por isso essa tamanha diferença”, observou.

Nos mais de R$ 774 milhões, estão contabilizadas receitas correntes, receitas tributárias, repasses constitucionais e convênios estaduais e com a União, como os R$ 125 milhões para continuidade do PAC, e outros R$ 162,11 milhões de outros programas conveniados. Segundo a própria prefeitura, R$ 200 milhões serão aportados em investimentos via recursos próprios em áreas como Educação, Saúde e Infraestrutura.

A LOA 2017 foi elaborada pela secretaria municipal de Planejamento após ouvir sugestão popular extraídas em três audiências públicas, envolvendo nessas discussões à população, membros da sociedade civil organizada, vereadores e servidores públicos. (Com Assessoria)

