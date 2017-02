Oscar avalia que Taques acerta o passo com políticos no secretariado

Arquivo Oscar Bezerra avalia que a nomeação de políticos está fazendo o Governo Taques ter avanços

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) “não tem dúvida” que a decisão do governador Pedro Taques (PSDB) de abrir espaço para políticos comandar secretarias foi correta. Ocorre que Taques iniciou a gestão, em 2015, com o discurso de formar um secretariado técnico. Inclusive revelou em várias ocasiões ter pedido um tempo aos partidos políticos para colocar a casa em ordem com os técnicos à frente das pastas. Agora, em dois anos de mandato dá início à abertura política.

“Acertou o passo e pode observar que o Governo vai ser crescente de agora em diante, não só nessas secretarias, mas a tratativa das falas nas reuniões com o secretariado vai melhorar”, analisa o parlamentar. Hoje, cinco pastas são consideradas cotas partidárias, concentradas pelo PSDB, PSD e PSB.

Fazem parte dessa lista o secretário de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária (Seaf) Suelme Evangelista (PSB); os deputados estaduais licenciados Wilson Santos (PSDB) e Max Russi (PSB) que ocupam Cidades (Secid), e Trabalho e Assistência Social (Setas), respectivamente; o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) que é titular do Meio Ambiente (Sema).

Nesta linha, Oscar entende que, com relação a entrada dos parlamentares, cria-se um vínculo mais próximo e com mais sensibilidade com entre Estado e os municípios distantes. “Os deputados conhecem a demanda, a agonia do dia-a-dia. Os problemas estão lá na ponta dos municípios e onde se amparam é nos deputados. Eles (gestores municipais) não conseguem bater na porta do governador e entrar, mas aqui (Assembleia) é fácil. Nos 24 deputados, eles podem falar”, ressalta.

O legislador comenta que o próprio governador melhorou a tratativa com os parlamentares buscando manter o diálogo. “Tenho certeza de que pode melhorar aí a administração nesses próximos meses” avalia.

Além disso, acredita que esse cenário fará com que os técnicos que ainda atuam no Governo se desfaçam um pouco da postura burocrática. “Porque aqueles que muitas vezes quando ouvem Wilson Santos e Max fazendo um tipo de cobrança ou até exigindo que seja feito de tal forma, começam também ter a noção de também podem", exemplifica. Com isso, Oscar analisa que o próprio governador também tende a olhar cada um diferente, “como deveria desde o início”.

Provocado a fazer uma avaliação da Gestão Taques, o deputado destaca a melhora nas tratativas tanto do governador quanto da equipe que o auxilia. Cita que em vários momentos nesses primeiros dois anos ocorreram conflitos em função da metodologia adotada pelo tucano, que considera como “diferente do tradicional”.

Oscar comenta que há perspectivas boas de investimento no Estado e observa a probabilidade de consolidação do Governo nessa reta final é “muito grande”. “E o PSB está junto nisso aí, desde o início, desde 2010. Se tem um que está colado ali, sempre foi o PSB. O PSD não era na época do Senado”, conclui.