PAD contra Chico Lima na PGE entra em fase de instrução com oitivas

O Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do procurador do Estado aposentado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, que tramita na Corregedoria Geral da Procuradoria Geral do Estado, entrou na fase de instrução processual. A partir desta sexta (24) começarão a ser ouvidas as testemunhas intimadas pela Comissão Processante e pela defesa. Ao final, Chico Lima será interrogado.

Marcus Mesquita Procurado aposentado Chico Lima será ouvido na próxima quinta por Comissão

Amanhã serão ouvidas nove testemunhas da CP. Na próxima quarta (1º de março), quatro pessoas prestaram esclarecimentos, arroladas pela defesa. Já na quinta (2) será a vez de o investigado. Todas as oitivas serão colhidas na sala de audiência da Corregedoria Fazendária, anexa à secretaria estadual de Fazenda, em Cuiabá, a partir das 13h.

Tanto Chico Lima, que está preso no Centro de Custódia de Cuiabá, quanto as demais testemunhas, já foram intimadas das audiências. "Não se pode ignorar a importância da fase da coleta de provas para o desfecho do processo administrativo disciplinar. É por intermédio da prova que a autoridade julgadora poderá formar a convicção segura sobre o cometimento de falta disciplinar ou sobre a inocência do servidor investigado/acusado", explica a corregedora geral da PGE, Flávia Beatriz Corrêa da Costa, presidente da Comissão Processante.

Também são membros da CP o procurador de classe especial, Adérzio Ramirez de Mesquita, e a procuradora Aissa Karin Ghering.

Entenda

O procurador aposentado é investigado pela suspeita de emitir, quando ainda estava em atividade, pareceres jurídicos ilegais na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Posteriormente, os atos foram anulados pelo governador Pedro Taques (PSDB).

O pedido para abertura do PAD foi formulado pela Corregedoria Geral da PGE, em outubro de 2015. A portaria que instituiu o procedimento foi publicada no Diário Oficial do Estado, em 4 de janeiro deste ano. Na sequência, em 24 de janeiro, foi publicado no DOE o edital de notificação e intimação para a audiência marcada para 2 de fevereiro, mas Chico Lima não compareceu para prestar declarações iniciais. Na ocasião, foi representado pelo advogado Otávio Gargaglione.

O prazo para que a comissão conclua os trabalhos é de 60 dias. Em seguida, um relatório é encaminhado para apreciação e votação do Colégio de Procuradores. A decisão, num prazo de 10 dias, é encaminhada ao governador, a quem cabe aplicar a pena. (Com Assessoria)