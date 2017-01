País perde um grande brasileiro, lamenta Taques sobre morte de Teori

Gilberto Leite/Rdnews Enquanto senador da República, tive a honra de participar da sabatina de Teori Zavascki para o STF, um grande brasileiro que tomou decisões importantíssimas, disse Pedro Taques em nota de pesar

O governador Pedro Taques (PSDB) lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, de 68 anos. O magistrado, relator da Lava Jato, morreu após a queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta (19).

"Enquanto senador da República, tive a honra de participar da sabatina de Teori Zavascki para o STF, um grande brasileiro que tomou decisões importantíssimas na defesa dos direitos fundamentais, na defesa da concretização de políticas públicas. O país perde um grande brasileiro e um jurista de escol", declarou Taques.

A sabatina de Teori no Senado foi realizada em outubro de 2012. À época, Taques era senador ainda filiado ao PDT e teve participação ativa nos questionamentos. Na sabatina, Taques questionou o prazo de análise da indicação de Teori para o Supremo STF. Na ocasião, demonstrou preocupação com a pressa no exame da indicação do magistrado.

O governador ainda indagou o indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) sobre uma possível participação no julgamento do Mensalão. Além disso, também indagou Teori, que era ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre perda de mandato e imunidade parlamentar.

Atuação

Além dos processos regulares na Corte, Teori acumulava em seu gabinete mais de 50 inquéritos e ações penais da Lava Jato. No momento, o caso mais importante, que ainda aguardava sua homologação, era a delação premiada de 77 executivos da Odebrecht. O ato, que oficialmente reconhece a validade jurídica dos acordos, estava previsto para o início de fevereiro. Só a partir dele, a Procuradoria Geral da República (PGR) poderia iniciar novas investigações com base nos depoimentos.

Na análise do caso, Teori era considerado pelos pares e advogados um relator técnico e discreto. Nunca concedeu entrevista sobre o assunto e só se manifestava nos autos. Agora, Teori será substituído na relatoria da Lava Jato pelo ministro que ocupar a vaga aberta com a sua morte. A indicação cabe ao presidente da República Michel Temer (PMDB). (Com informações do G1).