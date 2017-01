Para economizar, Rosana modifica o horário de atendimento da prefeitura

A prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR) alterou o horário de funcionamento da prefeitura para diminuir gastos. "Esse horário já é aplicado nas prefeitura vizinhas de Sinop, falamos também com nossos servidores que consideraram um melhor horário de trabalho, além da redução de custos com energia, por exemplo, de manhã é mais fresco e pôde-se diminuir o uso de ar-condicionado" disse a secretária de Administração Anna Dias da Costa.

A mudança passa a valer a partir de segunda (9) e, os serviços serão feitos das 7h às 13h. Além da economia outro argumento é a melhora no atendimento à população que agora acompanha o horário bancário. As unidades Básicas de Saúde (UBS) continuam a atender das 7h às 11h e das 13h às 17h. (Com Assessoria)