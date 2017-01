Para recuperar R$ 15 bi, Executivo lança ofensiva a grandes devedores

Gcom Vamos fazer uma verdadeira caça a esses contribuintes inadimplentes com os recursos legais que estão à disposição da Procuradoria, afirmou nesta sexta o procurador-geral do Estado, Rogério Gallo

A Procuradoria Geral do Estado (PGE), por meio da Subprocuradoria Fiscal, vai iniciar ainda neste mês de janeiro a ação de cobrança judicial contra os maiores devedores e sonegadores de Mato Grosso já inscritos na dívida ativa. O montante chega a R$ 15 bilhões.

Inicialmente serão listados os 200 maiores devedores do Estado. O objetivo é que até final do ano a lista alcance 2 mil sonegadores. “Nós vamos fazer uma verdadeira caça a esses contribuintes com os recursos legais que estão à disposição da Procuradoria”, afirmou o procurador-geral do Estado, Rogério Gallo.

Antes de assumir a PGE, Gallo comandou a Procuradoria Geral de Cuiabá. Entre 2013 e 2016, realizou três mutirões fiscais em parceria com o Tribunal de Justiça. A arrecadação atingiu a média de R$ 30 milhões por ano.

Na tarde desta quinta (19), Gallo, se reuniu com procuradores e servidores da unidade especializada para se apresentar e começar a traçar as linhas de ação. Uma das primeiras medidas é a criação de um núcleo de grandes devedores. “O principal desafio da gestão é incrementar a receita por meio da arrecadação da dívida ativa. Esses grandes devedores serão cobrados efetivamente, seja com protesto, que leva a uma restrição de crédito e também com a execução fiscal, em que nós vamos penhorar bens desses contribuintes para que eles não soneguem mais impostos”, informou durante o encontro.

O subprocurador geral Fiscal, Leonardo Vieira de Souza, explicou que para incrementar a arrecadação está sendo feita a reestruturação da forma de cobrança judicial e extrajudicial. Mais adiante, em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) e o Poder Judiciário, será feito mais um Mutirão da Conciliação, permitindo que os contribuintes possam renegociar suas dívidas em atraso com o Estado. “Nós vamos trabalhar para recolocar a Procuradoria Geral como o órgão mais importante na arrecadação do Estado”, frisou Leonardo Vieira de Souza.

O trabalho seguirá os moldes do que foi feito na Procuradoria Fiscal de Cuiabá, onde com medidas simples, houve um grande incremento na arrecadação. “É um grande desafio que nós pretendemos repetir no âmbito do Estado. Em 2012, na capital, foram arrecadados 9 milhões e no ano de 2013 esse número alcançou 25 milhões”, explicou Gallo.

Rogério Gallo acrescentou que essas medidas serão tomadas em respeito aos bons contribuintes, que pagam seus impostos e tributos em dia. “O bom pagador, aquele comerciante que paga seus impostos regularmente, tem que ser respeitado. E esse respeito se dá na cobrança daquele mau pagador, do mau contribuinte. Deixamos claro à sociedade: nós faremos uma cobrança incansável desses maus pagadores para que o dinheiro arrecadado se reverta em políticas públicas”, ressaltou o procurador geral.

Dívida fantasiosa

Embora a dívida ativa de Mato Grosso hoje esteja em torno de R$ 15 bilhões, os valores não condizem com a realidade. “É um estoque bastante grande, mas também um estoque fantasioso. Nela há devedores e muitas empresas que não existem mais, ou faliram. Nós vamos fazer ao longo do tempo, uma depuração para chegarmos aos valores reais”, finalizou Rogério Gallo. (Com Assessoria)