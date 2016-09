Paralisação vai testar habilidade de Baby para lugar de Fávaro na Sema

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que dirige a secretaria estadual de Meio Ambiente (Sema) desde abril desde ano, se prepara para deixar o cargo provavelmente na segunda quinzena de setembro, quando também pretende tirar férias da Vice-Governadoria. Neste período, projeta se dedicar à campanha eleitoral dos candidatos a prefeito do PSD e partidos aliados no interior.

Pensando na sucessão, Fávaro aproveita a crise com os servidores da Sema, que paralisaram as atividades por quatro dias a partir desta segunda (05), reivindicando solução para a defasagem salarial, para fazer um último teste com o secretário-executivo André Baby, cotado para substituí-lo no comando da pasta. Por isso, o adjunto foi designado para conduzir as conversações com a categoria, sob a supervisão do vice-governador.

No final do dia, Fávaro e Baby devem se reunir para avaliar o primeiro dia da paralisação que deve se estender até o final da semana. Oficialmente, a Sema avalia que a adesão está baixa e que os servidores prestados pela pasta não foram comprometidos.

“Minha responsabilidade é cuidar da parte executiva. Tudo está sendo acompanhado pelo secretário de Meio Ambiente Carlos Fávaro, que toma as decisões e orienta a equipe. No final do dia, vamos avaliar a situação”, disse Baby em entrevista ao .

O Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado (Sintema/MT) busca equiparar o salário da categoria aos de profissionais da Empaer, Intermat e Indea, que têm atribuições semelhantes. A entidade alega que profissionais do ensino médio do Intermat recebem quase a mesma coisa que um analista de Meio Ambiente com nível superior da Sema.

Servidores param por 4 dias; Sema diz que demandas estão em pauta

Já Fávaro garante que todas as demandas referentes às questões salariais e melhorias nas condições de trabalho dos servidores estão em andamento, conforme cronograma tratado com o Sintema/MT. Garante também que está buscando o entendimento para minimizar os efeitos negativos da paralisação. “O vice-governador tem se colocado à disposição para ouvir e esclarecer as demandas dos servidores de Mato Grosso de forma amigável, respeitosa e também responsável”, diz nota sobre o tema divulgada no último dia 1º.

Fávaro na Sema

Fávaro assumiu o comando da Sema a pedido do governador Pedro Taques (PSDB) quando foi obrigado a exonerar a promotora Ana Luiza Peterlini do cargo. Isso porque decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu membros do Ministério Público de ocupar cargos no Executivo. Desde então, o social-democrata tem reafirmado que a passagem pela pasta é transitória.