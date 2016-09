Parte da verba da saúde vai para o pagamento de salários, revela Taques

Gilberto Leite/Rdnews Governador Pedro Taques diz que valor da dívida dava para construir hospital

O governador Pedro Taques reconheceu que atrasos existentes na saúde têm relação direta com a necessidade de manter o pagamento dos servidores do Estado em dia.

Em entrevista à rádio Centro América, disse que tem colocado os servidores em primeiro lugar financeiramente, depois a Saúde, Segurança e, em seguida, a Educação. A folha de pagamento mensal representa R$ 630 milhões.

A justificativa do gestor é de que o não pagamento do salário dos servidores poderia causar uma reação em cadeia, já que com o salário os funcionários movimentam o comércio em Mato Grosso.

No entanto, reforça que a situação financeira do Estado não está fácil e comparou com os investimentos do ano passado, dizendo que em 2015, a cada R$ 100, tinha R$ 3 para fazer investimento, hoje o valor é de R$ 0,48.

Por isso, o 13º salário não foi pago em agosto. Conforme a regra do Estado, o valor extra obrigatório é pago no mês de aniversário de cada servidor, mas, por falta de verba, isso não aconteceu. “Queremos continuar com esse mesmo sistema, de pagar no aniversário, mas esse mês não teve caixa para isso”, lamenta.

O tucano lembra também que não teve verba para fazer o repasse obrigatório do duodécimo aos Poderes, mas promete que vai honrar a parcela de setembro, mesmo tendo que pagar R$ 115 milhões da dívida dolarizada contraída ainda na gestão Silval Barbosa. “São 34 milhões de dólares para pagar na segunda. (...) Com esse dinheiro daria para construir um hospital regional do tamanho do que estamos fazendo em Cuiabá”, compara Taques, ao lembrar que o novo pronto-socorro vai custar R$ 80 milhões.

Com medo de ficar sem repasse, MPE tenta barrar quitação de dívida

O governador não esconde o desconforto com a forma como foi amarrado o contrato com a instituição financeira estrangeira e reclama que, desde o início do mandato, tenta fazer um acordo sobre mudanças no contrato e não descarta entrar na Justiça para resolver a situação. “Nós não podemos discutir o contrato aqui, só em Nova York, com regras absurdas. Venderam a dívida sem instrumento de garantia da questão cambial”, explica. O Ministério Público Estadual já chegou a pedir para Justiça barrar pagamento da parcela da dívida dolarizada.

Diante de tantos problemas financeiros, principalmente com a falta de ajuda da União na saúde, o governador aponta como mais provável solução a adoção de parcerias público-privada (PPP) na saúde, para construir mais unidades. “Mas não vou pedir paciência para o cidadão, que está na fila do médico. Peço desculpa por não ter resolvido todos os problemas em um ano e oito meses”, diz Taques.