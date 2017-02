Pátio é obrigado a nomear aprovada em concurso após ordem da Justiça

Facebook Aprovada em 2º lugar no concurso, Tamirez só conseguiu ser convocada com ajuda da Justiça

O prefeito de Rondonópolis Zé do Pátio (Solidariedade) foi obrigado, por meio de mandado de segurança emitido pela Vara da Fazenda Pública do município, a convocar a segunda aprovada no concurso público de 2016. A convocação da odontóloga Tamiris Mazza Gomes da Cruz foi publicada no Diário Oficial do Município (Diorondon) na noite de quinta (23).

Na condição de aprovada, e tendo o prefeito feito a contratação em comissão de outros odontólogos, Tarimiz entrou com um pedido de mandado de segurança, que foi aceito pelo juiz Francisco Rogério Barros.

Segundo Tamiris, ela decidiu entrar com um mandado de segurança ao sentir que seu direito estava sendo violado, já que havia sido aprovada em um concurso feito de forma transparente por uma instituição séria. “E a prefeitura precisa dos profissionais que foram aprovados, sabemos disso, porque o prefeito vem contratando e nomeando estes profissionais em vez de convocar os aprovados no concurso”, explica.

O concurso público de 2016 da Prefeitura de Rondonópolis foi realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em maio de 2016 e homologado em julho do mesmo ano.

Outros aprovados vêm buscando a Justiça na tentativa de garantir seus direitos à convocação, com a hipótese de que Zé do Pátio vem reiteradamente nomeando profissionais para os mesmos cargos previstos no concurso.

Denúncias sobre a prática de contratações de profissionais para os mesmos cargos também foram feitas pelos concursados no Ministério Público do Estado (MPE) e estão sendo apuradas pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público.