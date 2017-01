Pátio e Sachetti selam paz; Percival diz deixar verba, mas falta à posse

Zé Carlos do Pátio e deputado Adilton Sachetti durante reuniões após eleição

A velha briga política entre o prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) e o deputado federal Adilton Sachetti (PSB) pelo visto chegou ao fim. Adilton fez questão de estar presente no ato de posse e fez um mea-culpa, pedindo desculpas a Pátio, pela "grosseria" da época em que perdeu a eleição. Percival não participou do evento, mas enviou um comunicado explicando que deixa recursos no caixa do município.

Pátio derrotou Sachetti em 2008, em uma eleição disputadíssima, no entanto, embirrado com a derrota, o ex-prefeito se recusou a dar posse ao prefeito eleito e mandou o então secretário de Governo, Gastão de Mattos, comandar o ato. Adilton considerou essa postura como errada e pediu desculpas pela ausência naquele momento.

O novo prefeito de Rondonópolis, por outro lado, também reconheceu que errou com Sachetti, e também pediu desculpas. “Na verdade hoje conto com você, Sachetti”, declarou Pátio, durante a posse. Pátio revelou estar mais maduro para o cargo e preparado.

O agora ex-prefeito Percival Muniz, que concorreu à reeleição e saiu derrotado, está em viagem e também não deu posse a Pátio. Quem fez o processo foi o ex-procurador geral do município, Dailson Nunis. Percival apresentou à comissão de transição um quadro de receita favorável contando os convênios na ordem de R$ 66,9 milhões. No entanto, esse quadro deve ter um acréscimo até o dia 5, quando fecha o balanço final de 2016.