Pátio tenta terceirizar a saúde, mas sofre derrota na Câmara e protestos

Danielly Tonin Vários aprovados em concurso e ainda não chamados pela prefeitura para posse lotam galeria da Câmara de Rondonópolis, nesta segunda, durante sessão ordinária

A menos de 20 dias à frente da Prefeitura de Rondonópolis, o prefeito Zé do Pátio (SD) sofre sua segunda derrota na Câmara Municipal. Depois de perder a liderança da Mesa Diretora, o prefeito não conseguiu aprovar o projeto de lei 005, de 12 de janeiro, prevendo a contratação do Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso para terceirizar os serviços da saúde municipal com mão-de-obra por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

Com o plenário da Câmara lotado, com mais de 200 aprovados e classificados no último concurso da prefeitura, realizado em 2016, os vereadores, até mesmo os da situação, acabaram aprovando, por 17 votos a um, o projeto emendado, com o prazo de contratação do Consórcio por apenas 90 dias improrrogáveis. Tempo dado para que a administração municipal convoque os aprovados no concurso.

Marcos Lopes Prefeito Zé do Pátio inicia gestão em Rondonópolis sob protesto e derrota na Câmara Municipal

A emenda que reduziu o tempo do contrato de dois anos para 90 dias foi proposta pelo vereador Thiago Muniz (PPS) e assinada ainda pelos vereadores subtenente Guinâncio (PSDB), Fábio Cardozo (PPS), Cláudio da Farmácia (PMDB) e João Mototáxi (PSL). Somente o peemedebista Adonias Fernandes votou contrário ao projeto emendado.

A segunda sessão extraordinária da Câmara foi conturbada com interrupção para que a secretária de Saúde de Rondonópolis, Izalba de Albuquerque, e a comissão dos concursados apresentassem seus argumentos aos vereadores. Izalba afirmou não ter conhecimento de onde alguns servidores da pasta estão lotados e que precisaria de um tempo até o final de fevereiro para um recadastramento do funcionalismo da saúde e por isso não teria como convocar os aprovados, o que não convenceu os concursados.

Para a comissão dos concursados, houve tempo para que a equipe de transição do novo prefeito, da qual Izalba fez parte, pudesse levantar os dados sobre os servidores e vagas disponíveis. Aliás, para a realização do concurso foi feito um estudo prévio das necessidades do município para a disponibilidade das vagas.

Segundo o vereador Thiago Muniz, a tentativa de contratar o Consórcio, terceirizando a saúde, é uma forma de postergar a convocação dos concursados, além de ser ilegal, considerando que o entendimento jurídico é de que não se pode fazer contratos precários com concursos públicos em vigência.

E o mais grave da situação é que os trabalhadores do Consórcio já estão prestando serviços para a saúde desde o início do ano, mesmo sem contrato. “Tem gente trabalhando sem contrato”, disse Adonias Fernandes, durante a suspensão da sessão para detalhar a situação.

A questão agora fica nas mãos do prefeito, que ainda pode vetar a emenda e arriscar mais uma derrota na Câmara.