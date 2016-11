Patrick entrega cargo na PGE e deve ser substituído por Rogério Gallo

Júnior Silgueiro Patrick Ayala, servidor de carreira da PGE, decidiu colocar o cargo à disposição do governador

O procurador-geral do Estado Patrick Ayala colocou o cargo à disposição do governador Pedro Taques (PSDB) e deve deixar o secretariado nos próximos dias. A tendência é que seja substituído por Rogério Gallo, que atualmente comanda a Procuradoria-Geral de Cuiabá.

Patrick teria decidido deixar o cargo após ter sido classificado como tecnocrata e sem traquejo político por colegas do secretariado. O conflito seria resultado da reclamação formalizada por 57 empresas que ainda não conseguiram respostas quanto ao indeferimento dos processos de compensação de cartas de crédito que estão sendo utilizadas para o pagamento de débitos com o Governo do Estado.

O pedido de providências referente ao caso foi protocolado pela Associação dos Profissionais de Compensação Tributária do Estado de Mato Grosso (Aprocomp) em julho deste ano. A situação teria gerado o desgaste que tornou insustentável a permanência de Patrick no cargo.

Caso a substituição seja confirmada, Gallo será o terceiro integrante do staff do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) a assumir cargo no Executivo estadual. O ex-secretário municipal de Governo e Comunicação acaba de ser efetivado na direção do Gabinete de Comunicação (Gcom) para substituir o jornalista Jean Campos que será remanejado para o Escritório de Representação em Brasília.

Ainda em 2015, Mauro cedeu para Taques o secretário estadual de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária Suelme Evagelista (PSB). Na Prefeitura de Cuiabá, dirigia a pasta de Habitação e Regularização Fundiária.