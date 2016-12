Gilberto Leite Secretário da Casa Civil, Paulo Taques cogita convocação extraordinária de parlamentares em janeiro

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, afirma que ao menos seis projetos do Executivo que tramitam na Assembleia, são fundamentais. “Temos absoluta consciência que são projetos importantes, polêmicos, que vão mexer nas despesas do governo, fator previdenciário, congelamento de salário. Não temos alternativa”, explica ao .

Já estão tramitando no Legislativo a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) – falta apreciar em segunda votação, a Lei Orçamentária Anual (LOA), Fethab 2 e a reforma tributária que deverá ficar para o ano que vem. Avaliando a demanda e o tempo que resta antes do recesso parlamentar, Paulo Taques já trabalha com a possibilidade de fazer convocação extraordinária. “Talvez ocorra convocação extraordinária em janeiro. Não vai dar pra votar tudo de uma vez”, admite o titular da Casa Civil, referindo-se também que ainda falta mandar as propostas do limite dos gastos e reforma administrativa.

Nessa mesma linha, o presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf (PSDB), garante que a reforma tributária deve ser aprovada somente em 2017, e passaria a valer somente no ano seguinte. A votação foi adiada, segundo o tucano, devido à complexidade do projeto e à necessidade de ampliar as discussões sobre o seu conteúdo.

De todo modo, Paulo Taques cobra celeridade na aprovação do projetos por considerá-los importantes. “Eles têm tempo do processo legislativo, a diferença que esses projetos são de extrema urgência, precisamos aprová-los logo”, salienta.

Para manter a base governista da Assembleia unida e, assim, garantir a aprovação dos projetos com celeridade, o chefe da Casa Civil afirma que tem mantido constante diálogo com a bancada. “Nos últimos 60 dias só falta dormir com os deputados, mas tem sido uma experiência enriquecedora, todos os dias tenho conversado com os deputados”, explica.