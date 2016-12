PMDB emplaca secretários da Semob e Assistência; PP vai assumir Obras

Assessoria Com o anúncio desta segunda (19) feito pelo prefeito diplomado Emanuel Pinheiro, sobe para oito o número de secretários que estão confirmados no Palácio Alencastro a partir de 1º de janeiro de 2017

O prefeito diplomado de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), acaba de anunciar os próximos secretários de Obras, Assistência Social e Mobilidade Urbana. Por meio de publicação de sua página do Facebook, nesta segunda (19), o peemedebista revela que vai comandar Obras Públicas, Vandelúrcio Rodrigues da Silva, Assistência Social, Singlair Musis e Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

Antenor foi secretário de Trânsito e Transporte Urbano do prefeito Mauro Mendes (PSB), de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Deixou a pasta após reforma administrativa da gestão socialista. Ele foi responsável pela primeira etapa da implementação dos radares. O então secretário de Mauro foi substituído pelo adjunto, à época, Thiago França.

Antenor, 53 anos, é casado, pai de dois filhos, natural de Cuiabá. Bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado em auditoria fiscal pela UFMT, atua há 34 anos como Auditor Fiscal do município (concursado).

Vanderlúcio tem 48 anos, é casado, pai de três filhos, natural de Patos de Minas (MG) e reside em Cuiabá desde 1986. Engenheiro civil, formado pela UFMT, tem experiência como engenheiro civil nos setores público e privado.

Singlair, 50 anos, casada, mãe de 2 filhos. Natural de Rondonópolis, reside em Cuiabá desde os seis meses de idade. É vice-presidente estadual do PMDB Mulher e atuou como coordenadora de creches na Prefeitura de Cuiabá de 89 a 92, além de ter experiência nas áreas de relações públicas e de recursos humanos.

Definidos

Mario Okamura Oito nomes estão confirmados para compor primeiro escalão do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro a partir de janeiro

Com o anúncio, sobe para oito o número de secretários que ingressarão a partir de 1º de janeiro. Ainda seguem vagas 10 pastas, entre elas, as duas com maior orçamento Saúde e Educação, além de estratégica como Habitação e Regularização Fundiária, e Procuradoria.

Na última semana, Emanuel também havia revelado mais três nomes do seu secretariado. O empresário Rafael Oliveira Cotrim Dias assumirá a pasta de Gestão, enquanto que Carlos Roberto da Costa, o Nezinho, comandará a secretaria de Governo. Já a Fazenda ficará sob o economista Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que atualmente integra a equipe de transição.

Os primeiros a serem divulgados foram o engenheiro civil Juarez Samaniego, no Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, e o jornalista José Roberto Amador, na Comunicação Social, que será desvinculada da pasta de Governo.

Entre outros da equipe que devem ser anunciados publicamente por Emanuel Pinheiro está o administrador de empresas Júnior Macagnam, o Vitamina, coordenador do movimento Vem Pra Rua e organizador, em Cuiabá, das manifestações pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).