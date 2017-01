Posse de Beto Farias será às 18 h no anfiteatro Fernando Peres de Farias

Assessoria Posse do prefeito reeleito de Barra do Garças, Beto Farias (PMDB) e vice-prefeito eleito, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira (PR) será às 18h deste domingo, no anfiteatro Fernando Peres de Farias

A posse do prefeito reeleito de Barra do Garças, Beto Farias (PMDB) será às 18h deste domingo, 1º de janeiro, no anfiteatro Fernando Peres de Farias. A solenidade que, tradicionalmente ocorria no plenário da Câmara, foi transferida por uma questão de acomodação de convidados e populares. Além dele, será empossado também o vice-prefeito eleito Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira (PR).

Pela segunda vez, nos últimos quatro anos, os vereadores serão empossados primeiro, às 15h na sede do Poder Legislativo. Elegem a nova Mesa Diretora da Câmara e, em seguida, se deslocam ao anfiteatro da prefeitura para dar posse ao prefeito reeleito.

As solenidades distintas foram acertadas pelo prefeito Beto Farias e pelo presidente da Câmara, vereador Miguel Moreira da Silva, o Miguelão (PSB) para permitir que a população possa comparecer à posse do prefeito. O plenário do Legislativo tem capacidade para 100 pessoas, enquanto o anfiteatro pode acomodar até 330 populares.

Em 2013, a solenidade também aconteceu no anfiteatro que leva o nome do prefeito Beto Farias. À época, por questão de acomodação, o mesmo pedido foi solicitado à Câmara para a transferência de local. Só que, ao contrário deste domingo, a posse ocorreu às 16 horas. "O plenário da Câmara é pequeno para acomodar as pessoas que devem comparecer, como já ocorreu em outras ocasiões e nada melhor do que realizar a posse em um local mais amplo onde todos possam participar com mais comodidade", disse o presidente do Legislativo, vereador Miguel Moreira.

Vereadores

A posse dos vereadores eleitos e reeleitos será na sede da Câmara. O vereador mais votado nas últimas eleições, Francisco Cândido da Silva, o Garrincha (PV), será o responsável pela condução dos trabalhos. Serão empossados 15 parlamentares. Depois de empossados, uma nova sessão será convocada para a eleição da Mesa Diretora.