Posse de Emanuel deve contar com 5 mil pessoas e terá temática cuiabana

Gilberto Leite Mauro Mendes passa faixa de prefeito de Cuiabá a Emanuel Pinheiro no domingo

Com a presença de vários artistas locais e petiscos tipicamente cuiabanos, o evento de posse do próximo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), deverá contar com a presença de cerca de 5 mil pessoas, de acordo com a coordenação cultural.

A cerimônia será realizada no próximo domingo (1º de janeiro), no Centro de Eventos do Pantanal, às 18h. Entre os convidados estão colaboradores da campanha do prefeito eleito, senadores, representantes de outros poderes como o Tribunal de Contas (TCE), Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Justiça (TJ-MT). O governador Pedro Taques (PSDB), em viagem, não estará presente na ocasião.

Segundo os organizadores, a solenidade deverá ter duração de 3 horas. O evento, que será realizado em uma temática cuiabana, terá petiscos regionais como bananinha frita.

Artistas regionais como Abel Santos, Roberto Lucialdo (um dos responsáveis pelos jingles de campanha de Emanuel), Lúcia Palma, Maria Hercília e Vital Siqueira farão apresentações culturais. Além disso, a banda da Polícia Militar do Estado também deverá estar presente.

No evento os vereadores da Capital, mais precisamente o presidente da Mesa eleito no mesmo dia, vão dar posse ao prefeito. Haverá a transmissão da faixa de prefeito de Mauro Mendes (PSB) para Emanuel Pinheiro, e depois haverá alguns discursos. A cerimônia contará também com um culto ecumênico.