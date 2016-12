Posse de Pátio terá garoto do The Voice e arroz carreteiro para 5 mil

A posse do prefeito diplomado de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), será marcada por música e também por festa organizada por seus apoiadores. O prato principal será um arroz carreteiro servido para atender cerca de cinco mil pessoas.

O ato formal, no entanto, começa no Caiçara Tênis Clube, um dos locais mais nobres de Rondonópolis. No seu primeiro mandado, Pátio foi empossado na espaço da Feira da Vila Operária, tradicional reduto eleitoral. Mas, desta vez, não foi possível em razão de que, aos domingos, o espaço recebe uma feira.

A cerimônia começa a partir das 8 horas, com a posse dos 21 vereadores eleitos, que será conduzida pelo vereador Thiago Silva (PMDB), mais votado no pleito de outubro.

Em seguida deve começar a eleição para o comando da Mesa Diretora, que deverá ter como presidente Hélio Pichioni (PSD). Logo após, começa cerimônia de posse do prefeito Zé do Pátio com duas apresentações musicais, uma delas é Cairo Henrique, garoto rondonopolitano que participou do programa The Voice Brasil. Também está dentro da cerimônia a participação da cantora de apenas 11 de anos, Beattrys Flores, que vai interpretar a música Simple The Best, de Tina Turner.

Depois, Pátio e comitiva seguem para a Prefeitura de Rondonópolis, onde serão empossados os secretários. E em seguida, o prefeito e o seu grupo vão participar de um almoço no bairro Alfredo de Castro, onde será servido um arroz carreteiro para cinco mil pessoas.

O local tem um significado especial para Pátio, pois foi um bairro erguido na sua primeira gestão, para abrigar moradores que tinham ocupado uma área próxima à região do Parque de Exposições de Rondonópolis.