Prefeita antecipa folha e programa quitar R$ 84 mi até 29 de dezembro

Robson Silva Prefeita Lucimar Campos diz que quitação da folha nesta quinta é uma homenagem ao funcionalismo

Os quase 8 mil servidores da Prefeitura de Várzea Grande receberam nesta quinta (27) a folha de outubro, dentro do mês trabalhado. A decisão de antecipar o pagamento em alguns dias partiu da prefeita reeleita Lucimar Campos em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro em todo o Brasil desde 1939 no Governo Getúlio Vargas. A prefeita anunciou também o calendário de pagamento das três folhas deste final de 2016, o que soma R$ 84 milhões.

“Além de reconhecer o esforço dos nossos servidores, que são parceiros na empreitada de recuperar Várzea Grande, estes recursos irão aquecer a economia da cidade, de Cuiabá e porque não dizer de Mato Grosso, neste final de ano e num momento de crise econômica em todos os setores e que tem imposto uma série de dificuldades para todos", enfatiza Lucimar Campos.

Ela lembra que o calendário ajuda os servidores a se planejarem nos 60 dias que faltam para encerrar o ano, além de assegurar a circulação dos valores no mercado.

A prefeita ressalta que Várzea Grande também tem sofrido com a crise e a queda na arrecadação de impostos e nas transferências dos governos federal e estadual, que se encontram atrasadas, como no caso dos recursos do Fundo de Exportação (FEX). “O não repasse nas datas definidas em lei acaba acentuando a crise econômica, mas cortamos despesas, enxugamos os gastos e aplicamos corretamente os recursos públicos em obras e benefícios, o que tem levado a população a nos dar um voto de confiança recolhendo seus impostos, taxas e contribuições”. Entende que a aplicação correta e os investimentos em obras acabam retornando para os cofres públicos.

Segundo o calendário de pagamento anunciado pela prefeita, em 30 de novembro será quitado o vencimento correspondente ao mês trabalhado. No dia 20 de dezembro serão pagos os valores referentes ao 13º salário e, no dia 29 do último mês do ano, o subsídio de dezembro, finalizando o ano com todas contas em ordem.

A folha em média tem custo superior a R$ 21 milhões por mês, incluindo servidores não só da prefeitura, mas também das autarquias, como o Departamento de Água e Esgoto e a Previdência de Várzea Grande, que paga aposentados, pensionistas e os auxílios previdenciários.

Reeleita com votação histórica no último dia 2, Lucimar Campos disse estar determinada e empenhada na recuperação da cidade e enfatiza a proposta de pacto por Várzea Grande, apostando na tese de que a prosperidade do município é o melhor caminho para o desenvolvimento pleno e sustentável. (Com Assessoria)