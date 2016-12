Prefeita assina decreto e entrega a chave de Sapezal para Jesus Cristo

Reprodução Decreto assinado pela prefeita de Sapezal Ilma Grisoste visa proteger o município de forças do mal

A prefeita de Sapezal Ilma Grisoste (PSD) causou polêmica ao assinar decreto de entrega da chave da cidade ao Senhor Jesus Cristo. No documento, ela destaca que o município pertence a Deus e que todos os setores da prefeitura estarão sobre a cobertura do Altíssimo.

Nesta linha, a prefeita ainda declara que “todos os principados, potestades, governadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal, na cidade, estarão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré”, traz o decreto, se referindo ao texto bíblico narrado em Efésios 6-10.

Em entrevista na entrega de ambulâncias, na manhã desta quinta (22), Ilma afirmou não compreende o espanto das pessoas em relação ao documento. “Se fosse pra qualquer outra pessoa, pro Rei Momo entregue no carnaval, ninguém estranharia. Na realidade é um ato profético de proteção. Os 141 municípios já assinaram, mas só que não divulgaram”.

A prefeita sustenta que é um ato comum assinar esse decreto, sinalizando ser uma atitude de fé. “É você colocar sua cidade na proteção de Deus. É dizer que está de acordo, fazendo um manifesto de proteção. Não tem nada anormal. Eu tinha conhecimento e certeza do que seria isso no mundo espiritual, mas não imaginei que daria essa polêmica no mundo dos homens”.

Diante disso, ressalta que faria de novo e que não tem vergonha de falar que fez. Ilma também argumenta que é válida a atitude a abençoar a cidade. “É uma pena que as pessoas deturpam, já buscam algum problema que você tem na prefeitura para descaracterizar”, afirma, se referindo aos problemas na contas de governo, no qual diz que não foram por roubo e, sim, por erro.

Reeleição

A prefeita amargou o quarto lugar na busca pela reeleição em Sapezal, ao disputar contra três adversários: o vencedor do pleito Valcir Casagrande (PSC), que obteve 5.211 votos equivalentes a 54,3% do eleitorado; em seguida Aldir Schneider (PSDB), que teve 21,5% dos votos; e depois Franço do Batistão (Solidariedade), com 14,9% da preferência. A social-democrata recebeu apenas 963 votos, correspondentes a 9,9% dos votantes.