Prefeita diplomada, Rosana defende quatro anos de gestão compartilhada

Diplomada na noite dessa sexta (16), a prefeita eleita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), comemorou o aval da Justiça Eleitoral e afirmou que para os próximos quatro anos fará uma gestão compartilhada. A republicana destacou ainda que, desde as eleições, tem trabalhado para que os investimentos e obras do município não parem, independente da troca de gestão.

“Nós falamos que Sinop não ia parar nenhum minuto e não parou. Estamos trabalhando na formação da equipe, aproveitando várias pessoas que compõem a equipe atual e buscando novas pessoas, técnicas e políticas”, disse.

Em seu discurso, Rosana falou sobre a crise econômica, política e ética que o país tem passado e destacou que a participação dos vereadores eleitos na gestão será fundamental para a mudança desse cenário. “Fazer política de verdade, a boa política, é compartilhar decisões com a sociedade e isso é fundamental para a democracia. Conto com o apoio fundamental dos vereadores e suplentes que também estão sendo diplomados nessa noite memorável”, pontuou a prefeita diplomada.

A cerimônia de posse foi presidida pelo juiz da 32ª Zona Eleitoral, João Manoel Guerra, durante a noite no Auditório da Unemat. Antes do evento, no período da manhã, o magistrado realizou a diplomação oficial dos eleitos, no Cartório Eleitoral. “Assim fazendo essa cerimônia hoje nós estamos cumprindo o último ato do processo eleitoral, que é diplomação. O processo eleitoral foi de um modo geral tranquilo, talvez pelo momento em que vivemos no país”.

Além de Rosana Martinelli, também foram diplomados os 15 vereadores eleitos e oito suplentes de Sinop e os prefeitos eleitos, vices, vereadores e suplentes de Claudia e União do Sul.