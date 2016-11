Prefeita usa decreto de calamidade financeira para pagar salário em dia

. Prefeita Maria José afirma que decreto vai possibilitar contenção de gastos e deixar salários em dia

A prefeita de Araguainha, Maria José das Graças (PR), decretou situação de calamidade financeira devido à crise econômica que assola o país, alegando significativa queda de arrecadação de receitas constitucionalmente transferidas ao município. O decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, que circulou nesta quinta (17). O estado de calamidade fica estabelecido até os próximos e de 45 dias.

Conforme a prefeita, o decreto vai possibilitar contenção de gastos e deixar a folha de pagamento dos servidores em dia, para que o próximo prefeito Silvinho (PSD), não receba o comando do Executivo com uma folha atrasada. O documento destaca que outros cortes já foram feitos, mas insuficientes para o equilíbrio da arrecadação e despesas.

“Não quero deixar dívidas com fornecedores. Veja, o decreto tem a finalidade de cortar gastos (de combustíveis, energia e viagens) e deixar o município com a folha de pagamento em dia”, disse a prefeita. A Prefeitura tem um orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de aproximadamente R$ 8 milhões.

Com o decreto, que entrou em vigor em 16 de Novembro, os servidores que cumprem jornada de trabalho de 8 horas passarão a cumprir uma jornada de trabalho de 6 horas. E, durante o período de calamidade, fica obstruída a realização de despesas que dependam de recursos próprios de Araguainha, sem a expressa autorização do Chefe do Poder Executivo, “salvo as decorrentes de determinação judicial”.

O documento ainda salienta que, devido ao período chuvoso, as despesas decorrentes de construção, reconstrução ou reforma de pontes e bueiros, recuperação de estradas não pavimentadas, ficam autorizadas “desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira”.

Sem previsão legal

Segundo o secretário da consultoria técnica do Tribunal de Contas do Estado, Edicarlos Lima Silva, não existe nenhuma norma geral ou lei que fale sobre calamidade financeira, mas sim, pública. Ao ele explica que a terminologia passou a ser aplicada pelo estado do Rio de Janeiro. "Isso é uma ficcção jurídica", alerta.

O especialista esclarece que os estados fizeram uma analogia com o trecho da lei federal 866/93 que trata de calamidade pública e prevê brechas como a dispensa de licitação em situações específicas. "Com essa decretação, eles deixam de cumprir alguns requisitos trazidos pela lei para poder, eventualmente, justificar algumas condutas previstas na Lei de Responsabildiade Fiscal", observa.

Apesar de não ter amparo legal, Silva diz que o TCE tende a levar em consideração a situação quando analisar as contas dos gestores. Contudo, ressalta que decretar estado de calamidade financeira não resulta em ajuda financeira nem por parte do Estado nem da União.