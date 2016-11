Prefeita vai fundir 3 pastas; Esportes e Cultura ficam junto com Educação

Mário Okamura Rosana Martinelli argumenta que as readequações são necessárias para que gestão tenha fôlego

A prefeita eleita de Sinop Rosana Martinelli (PR) começou a definir a estrutura das secretarias. Pelo menos três, das 14 pastas, vão ser ser fundidas com outras.

Na lista estão Esportes e Cultura. Logo após a eleição, a republicana afirmou que deveria “enxugar a máquina”.

Com a reformulação, as secretarias de Cultura e Esportes vão ser inseridas na estrutura da de Educação e a de Agricultura será fundida com a de Industria e Comércio.

O remanejamento foi confirmado pela prefeita, durante reunião com representantes dos servidores, nessa segunda (21).

Neste ano, Esportes teve um orçamento de R$ 6,5 milhões; a de Cultura, R$ 2 milhões; e a de Agricultura, R$ 3,1 milhões. Para o ano que vem a estimativa é de: R$ 7 milhões, R$ 2, 1 milhões e R$ 3,2 milhões, respectivamente.

Segundo Rosana, é inviável manter as pastas sem recursos. “Essas readequações são necessárias para que tenhamos fôlego para realizar as mudanças necessárias na gestão. Não há nada melhor do que aproveitar as atividades com o mesmo foco e realizar um melhor trabalho”, disse. Além disso, outras mudanças não são descartas pela republicana.