Prefeito abandona projeto musical que beneficiava 350 crianças e jovens

Assessoria Município investiu em 2015 R$ 80 mil na compra de instrumentos musicais que estão encostados

Mesmo com dinheiro de convênio com o Instituto Ciranda em conta, o prefeito Zé do Pátio (Solidariedade) interrompeu o projeto social da Orquestra Sinfônica Jovem de Rondonópolis. O projeto, iniciado em 2015, atendia 350 crianças e jovens de sete a 25 anos que se encontravam em vulnerabilidade social.

Segundo o vereador Fábio Cardoso (PPS), que foi procurado por pais dos alunos da orquestra, o convênio com a secretaria Municipal de Cultura é de R$ 396 mil, que vão para os fundos municipais da Cultura, Assistência Social e Ensino Fundamental para que o projeto seja desenvolvido ao logo do ano. “O convênio foi renovado para 2017, mas já passou janeiro e estamos no fim de fevereiro e até o momento a orquestra está parada, quando não deveria ter tido os trabalhos interrompidos”, explica.

Para os trabalhos da orquestra, o município investiu em 2015 R$ 80 mil na compra de instrumentos musicais, que hoje se encontram encostados no almoxarifado da secretaria Municipal de Educação, conforme informa o vereador.

Em dezembro de 2015, a Orquestra Sinfônica Jovem de Rondonópolis chegou a tocar junto com o cantor e compositor Ivan Lins, em comemorações ao aniversário da cidade. Era uns dos principais projetos sociais do município.

Diante da situação, até o vereador, líder do prefeito na Câmara, Juary Miranda (Solidariedade) afirmou que este é um projeto que não pode se deixar cair no esquecimento. Os vereadores vão buscar respostas junto ao secretário Municipal de Cultura, Humberto Campos.