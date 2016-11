Prefeito anuncia inauguração com show de Anitta; fonte segue retida

Divulgação Show da cantora Anitta, patrocinado por fábrica de bebidas, acontecerá em 18 de dezembro

Durante a primeira reunião com todos os secretários municipais ao voltar das férias, o prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) divulgou, na noite dessa segunda (21), que o Parque das Águas será inaugurado no dia 18 de dezembro com show da cantora Anitta.

“Recebemos o convite de uma fabricante de bebidas para realizar o show no parque, totalmente gratuito, patrocinado pela iniciativa privada, e eles só tinham essa data. Aceitamos o desafio e teremos uma grande festa para toda a população com uma cantora bastante popular e conhecida nacionalmente”, contou o prefeito.

A Prefeitura de Cuiabá ficará responsável pela mobilidade urbana e segurança, através de parceria com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, durante o evento. Já a patrocinadora arcará com todas as despesas de estrutura e organização.

A inauguração do Parque está prevista para começar às 19 horas. Ainda sobre inaugurações, o prefeito afirmou que o Parque Tia Nair deve ter a decoração natalina inaugrada no dia 1º de dezembro. Também está prevista decoração no Porto Cuiabá, que deve ser inaugurado no dia 9 de dezembro. Já o Aquário Municipal, que faz parte das obras da Orla, está previsto para ficar pronto até o dia 30 do próximo mês.

“A ideia é já ir criando um espírito natalino desde o início do mês no Parque Tia Nair e o restante da decoração vai sendo feita com as inaugurações”, afirmou Mauro.

Avenidas como Historiador Rubens de Mendonça, que já passa por recapeamento, e República do Líbano serão totalmente revitalizadas. Os cruzamentos da Prainha com Coronel Escolástico e Generoso Ponce também terão o asfalto recuperado.

Na Educação, Mauro deve inaugurar cinco creches, quatro escolas e quatro quadras cobertas. E na área de Regularização Fundiária cerca de três mil títulos definitivos de propriedade serão entregues.

Greve de auditores empaca fonte e Mauro inaugura parque sem atração

Para o prefeito, os últimos 40 dias de gestão serão desafiadores e todos os secretários devem se empenhar para finalizar a gestão da melhor forma possível, alinhando as ações de transição e organizando a documentação interna, de forma a salvaguardar os próprios gestores. “Entregaremos no dia 31 de dezembro uma prefeitura e uma cidade muito melhor do que quando as recebemos”, finalizou. (Com Assessoria)

Às 17h06 - Fonte segue retida em Santos

Diferentemente do que a própria Prefeitura de Cuiabá divulgou em release encaminhado à imprensa, a fonte luminosa segue retida no Porto de Santos. Por equívoco da prefeitura, foi anunciada a suposta liberação e, em virtude disto, a reportagem acima foi alterada.