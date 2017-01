Prefeito assume Consórcio de Saúde e vem a Cuiabá cobrar o governador

Assessoria Prefeitos de Cláudia, Altamir Kurten, e de Sorriso, Ari Lafin, vão gerir consórcio

O prefeito de Sorriso, Ari Lafin (PSDB), foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Teles Pires e sua primeira ação será um mapeamento de todos os problemas enfrentados pelo Hospital Regional de Sorriso.

“Nosso primeiro passo é a partir de agora, eleito presidente, mapear todos os problemas do hospital e fazer um plano de gestão que atenda melhor a população dos municípios do consórcio” explica.

Segundo o novo presidente, a administração do hospital será repassada em 1º de fevereiro e uma reunião com o Governo do Estado será feita para garantir recursos e investimentos na região. “Iremos até a Capital ter um diálogo franco com o governador (Pedro Taques). O que posso adiantar é que para este ano o Estado previu uma organização orçamentária para o hospital e acredito que os repasses virão”.

Lafin pretende investir todo o repasse para melhorar a qualidade e realizar atendimentos complexos, para que os pacientes não necessitem ir até Cuiabá. “Nosso objetivo é investir para atender média e alta complexidade, fazer um trabalho de melhorar este atendimento e diminuir a fila de cirurgias, contando sempre com a parceria dos prefeitos do Consórcio e, claro, do Governo do Estado” finalizou.

Ele e o vice-presidente, o prefeito de Cláudia, Altamir Kurten, foram escolhidos por 15 votos contra 10 e agora irão administrar o Consórcio durante biênio 2017/2018.

Foram eleitos também o conselho fiscal, que será composto pelos secretários municipais de Saúde Manuelito Rodrigues, de Sinop; Devanil Barbosa, de Sorriso; Anke Schwabe, de Nova Mutum; Maria, de Tapurah; Fátima Aparecida Malinski, de Santa Carmen; e Waldir Alessandro Gabriel, de Vera.

O consórcio é composto por 15 municípios: Sorriso, Nova Ubiratã, Cláudia, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Tapurah, Feliz Natal, Nova Mutum, Vera e União do Sul. (Com Assessoria)