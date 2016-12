Prefeito Beto, vice, 15 vereadores e suplentes serão diplomados nesta 3ª

Mario Okamura Prefeito Beto Farias foi reeleito com 20.275 votos, 72,34% dos votos válidos; diplomação inclui mais cinco municípios

O prefeito reeleito Beto Farias (PMDB), o vice-prefeito eleito Weliton Marcos (PR), 15 vereadores eleitos e reeleitos, e 11 suplentes serão diplomados pela Justiça Eleitoral nesta terça (13), em Barra do Garças. O ato está marcado para às 19h30 no anfiteatro Fernando Peres de Farias, no Centro Administrativo Municipal.

Além de Barra do Garças, serão diplomados também o prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes eleitos em 2 de outubro nos municípios de Araguaiana, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Torixoréu e Ribeirãozinho, que compreendem a 9ª e 47ª Zonas Eleitorais, com sede em Barra.

A diplomação dos eleitos nas duas zonas estava prevista para o último dia 5, contudo, uma falha no sistema on line do TRE de Mato Grosso, responsável pela expedição dos diplomas, obrigou os juízes Michel Lotfi Rocha da Silva e Wagner Plaza Machado Júnior, da 9ª e 47ª Zonas, respectivamente, a cancelar o ato.

Por conta do cancelamento, a Justiça Eleitoral chegou a anunciar, preliminarmente, a realização de dois atos para a diplomação na sede do Tribunal do Júri nos dias 12 e 13, porém, a cerimônia unificada foi confirmada para esta terça no mesmo local anteriormente marcado, o anfiteatro municipal, com capacidade para 330 pessoas.

Dos 12 suplentes com direito ao diploma, apenas um, Reginaldo Pedro da Silva, o Barrufão (PSD), não receberá o documento que valida os seus votos. Ele deixou de apresentar a prestação de contas na Justiça Eleitoral e não por esta razão não será diplomado.

Eleição

O prefeito Beto Farias foi reeleito com 20.275 votos, 72,34% dos votos válidos, derrotando com larga margem de votos o advogado Sandro Saggin (DEM) e o vereador Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko (PT).

Para a Câmara, sete dos atuais 15 vereadores, garantiram reeleição e serão diplomados nesta terça. Eles terão oito novos colegas de Parlamento, entre eles, o estreante Francisco Cândido da Silva, o Garrincha dos Animais (PV), o mais votado com 1.372 votos, 4,61% dos votos válidos.