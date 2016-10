Prefeito cobra da Caixa conclusão de 1,4 mil habitações paradas em Barra

Assessoria Prefeito de Barra do Garças Beto Farias, reunidos com representantes da Caixa

O prefeito de Barra do Garças Roberto Farias, o Beto Farias, cobrou nessa quarta (26), ao superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, José Luiz Dias, a conclusão das obras dos conjuntos habitacionais Carvalho I, II e III, paralisadas desde o início do ano por falta de repasses do governo federal. O prefeito esteve na sede da superintendência, em Cuiabá, onde se reuniu com representantes da CEF.

Beto Farias lembrou que são 1,4 mil unidades habitacionais que já deveriam ter sido entregues às famílias já sorteadas pela prefeitura, mas esbarra na falta de recursos para a conclusão. O prefeito cobrou do superintendente agilidade para que as obras sejam retomadas o quanto antes.

"Estamos cobrando empenho para o reinicio das obras para que as casas sejam entregues às famílias que ainda pagam aluguel, sem falar nas ações dos vândalos que já furtaram materiais com prejuízos ao governo que terá que investir mais verbas para o término das unidades", disse.

O superintendente da CEF, segundo Roberto Farias, mostrou preocupação com a situação e prometeu se empenhar para que as obras sejam reiniciadas e concluídas para cumprir a função social que o projeto se destina, que é atender às famílias de baixa renda que não têm onde morar.

Os conjuntos habitacionais tiveram início em 2013 com previsão de conclusão para dezembro do ano passado, porém, com o agravamento da crise econômica no Governo Dilmar Rousseff, foram paralisadas por falta de recursos e pela falência de uma das construtoras. Algumas casas chegaram a ser concluídas, contudo, faltam obras de infraestrutura como rede de água, asfalto e energia elétrica.

Investimento

Na construção das 1,4 mil unidades, o governo federal estava investindo R$ 81,8 milhões divididos em três etapas, sendo R$ 25,6 milhões no Carvalho I; R$ 28,5 milhões no Carvalho II e R$ 27,7 milhões no Carvalho II. Os três conjuntos estão sendo construídos na região norte de Barra do Garças.