Prefeito da base de Taques critica governador por atraso nos repasses

Assessoria Segundo prefeito Cebola, situação faz paralisar investimento para “acudir” áreas da saúde e educação

Embora seja da base aliada do governador Pedro Taques (PSDB), o prefeito de Nova Xavantina, João Batista Vaz da Silva, o Cebola (PSD), não escondeu o seu descontentamento com o governo estadual pelos atrasos nos repasses de recursos para áreas consideradas essenciais, como a saúde e educação, por exemplo. Em nota publicada na rede social Facebook, o social-democrata demonstrou sua decepção com o governador e relatou ao as dificuldades que o município atravessa.

Segundo ele, a situação é crítica a ponto de paralisar outros investimentos para “acudir” os setores da saúde e educação que, segundo ele, são setores essenciais na estrutura do município por atender uma grande parcela da população.

“Há tempos o governador do Estado Pedro Taques vem atrasando os repasses de recursos que, por disposição constitucional são dos municípios, por exemplo: ICMS (atrasado há duas semanas), Atenção Básica (dinheiro dos PSF’s), atraso desde junho e convênios”, ressalta Cebola.

O prefeito reclamou também de atraso de convênios originários de emendas parlamentares impositivas, que segundo ele, estão atrasados há mais de ano. “Com isso, estamos tendo dificuldades para cumprir compromissos, embora tenhamos nos esforçado muito para saldá-los tempestivamente”, lamenta.

“Esperamos que o nosso governador tenha a sensibilidade e o espírito municipalista e regularize tal situação o mais breve possível, sob pena de comprometer os serviços públicos considerados essenciais à nossa comunidade”, relata o prefeito na nota pública.

João Cebola ressaltou também que o atraso nos repasses não vem prejudicando apenas Nova Xavantina, mas todos os municípios do Estado, citando como exemplo, Barra do Garças, que enfrenta situação semelhante. “É difícil. Estamos passando por muitas, muitas dificuldades mesmo. Se o governo não regularizar os repasses, não sei o que vou fazer”, reclamou, informando que as estradas deixaram de receber atenção para economizar recursos que estão sendo destinados às áreas mais afetadas.

Veja, abaixo, a íntegra da nota:

Há tempos o governador do Estado Pedro Taques vem atrasando os repasses de recursos que, por disposição constitucional são dos municípios, por exemplo: ICMS (atrasado há duas semanas), Atenção Básica (dinheiro dos PSF's, atrasado desde junho) e convênios originárias de emendas parlamentares impositivas (atrasados há mais de ano).

Com isso, estamos tendo dificuldades para cumprir compromissos, embora tenhamos nos esforçado muito para salda-los tempestivamente.

Esperamos que o nosso governador tenha a sensibilidade e o espírito municipalista e regularize tal situação o mais breve possível, sob pena de comprometer serviços públicos considerados essenciais à nossa comunidade.

João Batista Vaz da Silva - Cebola

Prefeito de Nova Xavantina